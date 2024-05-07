網友「山寨」雷軍、周鴻禕、胡錫進 當心吃官司

抖音用戶(右)模仿小米董事長雷軍。(取材自CNMO)

在網上，名人動態永遠是流量保證。年幼的小馬雲、換臉的馬斯克 都曾點燃大眾的好奇心追逐。最新的「山寨」對象找上了小米 董事長雷軍、360集團董事長周鴻禕以及環球時報前總編輯胡錫進，有抖音用戶穿著同的服裝、說著同樣的台詞，活靈活現的重現著這些名人的一舉一動；不少網民笑稱「一點都不像」，還主動呼喊小米法務來查一查。

CNMO手機中國報導，在短視頻平台上，一位昵稱為「雷民」的博主自5月2日起，通過一系列視頻精準地模仿雷軍，不僅在服飾上選擇了與雷軍相似的藍色西服、T恤、牛仔褲和白色板鞋，連髮型也幾乎一模一樣。而在一個視頻中，他還巧妙地運用了雷軍的經典BGM「Are you OK」，讓人忍俊不住。

與此同時，另一位名為「周鴻二」的模仿者也開始在短視頻平台上嶄露頭角。他自4月25日起，便以周鴻禕的形象出現在觀眾面前，戴上眼鏡，穿上紅色衣服，還特意模仿了周鴻禕的說話語速和手勢。更令人捧腹的是，他還模仿了周鴻禕賣車的段子，聲稱要賣掉自己的「保十潔」，轉而購買國產品牌SUV。

抖音用戶(右)模仿360創始人周鴻禕。(取材自CNMO)

還有一名自稱「老糊」評論員的模仿者走紅，通過化妝模仿資深媒體人胡錫進，不僅模仿老胡的說法方式，還對熱門事件進行評論。

值得一提的是，此前雷軍也曾被質疑過模仿蘋果喬布斯和特斯拉 馬斯克，但雷軍本人在一次直播中回應，穿著類似純屬巧合，如果真的想要模仿喬布斯和馬斯克，他可以做得更好。

有網友認為這些博主的模仿行為容易遭到來自小米和360等各家公司法務部的「伺候」，不過也有網友指出，模仿藝人鹿晗的博主「鹿哈」，早已經大賺特賺。