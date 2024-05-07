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五一遊民眾仍捂緊錢袋 人均花費低疫前 消費逾1668億年增12.7%

中國新聞組／北京7日電
五一連假期間，遊客在天津古文化街觀看民俗展演。(中新社)
五一連假期間，遊客在天津古文化街觀看民俗展演。(中新社)

中國五一假期收官，文旅部6日稱，五天假期間，全中國國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%；國內遊客出遊總花費1668.9億人民幣(約235億美元)，年成長12.7%。多地接待遊客、旅遊收入創歷史新高，但民眾平均花費565.7元比2019年疫前下跌了11.5%，顯示旅遊消費之際，民眾仍不忘捂緊「錢袋子」。

大公報報導，在文旅部發布全國數據後，各地也繳出亮眼成績。北京市文旅局數據顯示，五一假期期間，北京共接待遊客1696.6萬人次，實現旅遊收入196.2億元，同比增長9.4%、10.2%，比2019年同期增長18.5%、23.1%，均創歷史同期新高。遊客最喜歡去的景區（地區）別是：王府井、南鑼鼓巷、頤和園等地。

上海市文旅局數據顯示，假期共接待遊客1623.94萬人次，同比增長3.77%。湖北省文旅廳則稱，截至5月5日，湖北全省A級旅遊景區共接待遊客1424.76萬人次。

此次小長假，文化和旅遊消費新業態新場景深受歡迎。沉浸式夜遊、體驗露營、智慧旅遊等成為群眾喜歡的旅遊方式。「文旅下沉」讓各具特色的小城市撬動著「大市場」，呈現出小縣城跑贏大都市的新現象。「味蕾遊」也帶動各地餐飲消費火熱。

中國旅遊研究院院長戴斌指出，越來越多的年輕人不再盲目追逐熱門旅遊目的地和網紅打卡點，而是選擇那些性價比相對較高的小眾旅遊目的地，如「平替韓國」的延吉、「平替東南亞」的芒市，還有小機場城市的圖木舒克、保山、懷化、赤峰、和田等，在勞動節假期熱度明顯上升。

潮新聞報導，燈塔研究院6日發布五一檔電影市場洞察報告，今年五一檔票房15.27億元，日均票房第5次破3億元，總場次破五一檔紀錄，觀影人次僅次於2021年。檔期首日4.1億元爆發力強，後連續兩天票房破3億元。

「維和防暴隊」、「末路狂花錢」分別以檔期內4.06億元和3.92億元票房領跑，「九龍城寨之圍城」、「間諜過家家 代號：白」分列三、四位，前五名影片檔期票房均破億。其中女性最愛看「維和防暴隊」，男性最愛看「九龍城寨之圍城」。

但路透指出，官方數據顯示，今年五一假期期間平均每人花費565.7元的水準比疫情前的2019年下跌了11.5%。這一數據降低了消費反彈的希望。分析認為，總體上，中國民眾在收緊腰帶，信心仍受到抑制。儘管民眾想要體驗生活，仍舊出行，但是卻在購物上花費更少了。

內蒙古呼和浩特民眾5日路過電影海報牆。(中新社)
內蒙古呼和浩特民眾5日路過電影海報牆。(中新社)

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