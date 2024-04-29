「老煙腔新青年」魯迅被當賣點 奶茶品牌翻車了

「樂樂茶」聯名的煙腔烏龍，以魯迅當賣點。(取材自微博)

4月23日世界讀書日，中國奶茶品牌「樂樂茶」聯合「譯林出版社」，推出「煙腔烏龍」奶茶，致敬文學家魯迅。除了杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像外，「煙腔烏龍」還配套推出印有魯迅肖像的小冊子、壓克力立牌、紙袋等，產品的宣傳標語是「老煙腔，新青年」。不過，煙腔烏龍上線後卻引起一些爭議，被指「煙腔」一詞是對魯迅的不尊重。

南方都市報報導，樂樂茶上海多家門店的店員稱，多家門店的「煙腔烏龍」杯子和相關周邊在27日已經售罄，所有的門店現在都不再售賣印有魯迅形象的杯子和周邊，至於是否還會重新上架，「要等公司總部安排」。

4月28日，樂樂茶官方公眾號4月23日的聯名推文已經刪除，其他官方渠道的宣傳文案同樣不見蹤影。同一時間，樂樂茶相關負責人稱，樂樂茶已經對相關文宣和周邊做了下架處理。

北京晚報評論，魯迅作為文學大師，其文章深沉嚴肅、憂國憂民，整體形象本就不太適合用於娛樂化的商業廣告。而該奶茶所用的「老煙腔」一詞，更是非常不妥。一方面，這不免讓人聯想到具有貶義的「老煙槍」。魯迅抽菸的形象雖然經典，但畢竟有著時代背景，不符合現在公共場所禁煙控煙的社會趨勢。另一方面，「老煙腔」配搭「新青年」更是十分荒謬，對青少年有著明顯負面影響。硬讓魯迅來給奶茶「帶貨」，卻用「文字遊戲」消費這位文化巨匠。