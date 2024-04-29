我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

李想要送理想新車 小米創始人雷軍直播先買了 以表支持

中國新聞組／北京29日電
雷軍28日直播時，現場購買理想L6 Max，表示支持。(取材自微博)
雷軍28日直播時，現場購買理想L6 Max，表示支持。(取材自微博)

小米創始人雷軍此前在社交平台分享視頻時，被問到對北京車展上哪些車型印象深刻時，雷軍的回覆是「一款是長城炮，一款是理想L6」，並表示該視頻點讚數若突破50萬，便購入一輛理想L6。理想汽車CEO李想得知後 ，決定贈送一台L6 Max給雷軍；而雷軍在28日直播時，現場購買理想L6 Max，表示支持。另外，對日前向武大捐款13億元人民幣(約1.8億美元)一事，雷軍表示，拿獎學金時，發誓要1萬倍奉還。

據「站長之家」網站報導，雷軍28日在抖音開啟直播，現場直播購買理想L6 Max，選擇了綠色車漆搭配白色內飾的款式，並全款支付。雷軍28日在微博中表達：「感謝李想的心意，我還是決定買一台表示支持。」

值得一提的是，李想此次的微博發布距離他上一次發博已經過去了57天，這足以看出他對這次贈車事件的重視。他不僅在微博中提到了對雷軍的感激，還提到了在理想MEGA遇到輿情危機時，雷軍團隊給予他們的幫助。他表示，對於雷軍和小米的朋友，他們團隊始終懷著感激和學習的心態。

回顧過去，雷軍和李想之間早已有了深厚的交流。在2022年，雷軍曾向李想請教關於小米造車的建議。李想給出的建議是，雷軍必須全身心地投入到造車事業中，沒有人能夠替代他的角色。這一建議不僅體現了李想對雷軍的尊重，也顯示了他對造車事業的深刻理解和堅定信念。

另據IT之家報導，雷軍在接受央視新聞採訪時回應向武漢大學捐款13億一事。雷軍表示，「我上學的時候，有很長一段時間是靠獎學金生活的。當時我就發誓，將來要1萬倍地還回來。我捐這筆錢更多是想了結心願，也希望能夠支持武大學科進步，能培養更多好的程序員和工程師。」

小米 微博 抖音

上一則

日議員攜學者、媒體視察釣島 中斥侵權挑釁、提嚴正交涉

下一則

為重振德國經濟 傳柏林「鬆綁」審查中國投資

延伸閱讀

小米雷軍：小米汽車3年後啟動國際市場

小米雷軍：小米汽車3年後啟動國際市場
小米汽車今年目標10萬輛 雷軍：和過去很不一樣了

小米汽車今年目標10萬輛 雷軍：和過去很不一樣了
不怕華為搶單 雷軍：SU7目標賣10萬輛

不怕華為搶單 雷軍：SU7目標賣10萬輛
不怕華為搶單 雷軍：小米SU7車 今年目標賣出10萬輛

不怕華為搶單 雷軍：小米SU7車 今年目標賣出10萬輛

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消