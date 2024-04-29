李想要送理想新車 小米創始人雷軍直播先買了 以表支持

雷軍28日直播時，現場購買理想L6 Max，表示支持。(取材自微博)

小米 創始人雷軍此前在社交平台分享視頻時，被問到對北京車展上哪些車型印象深刻時，雷軍的回覆是「一款是長城炮，一款是理想L6」，並表示該視頻點讚數若突破50萬，便購入一輛理想L6。理想汽車CEO李想得知後 ，決定贈送一台L6 Max給雷軍；而雷軍在28日直播時，現場購買理想L6 Max，表示支持。另外，對日前向武大捐款13億元人民幣(約1.8億美元)一事，雷軍表示，拿獎學金時，發誓要1萬倍奉還。

據「站長之家」網站報導，雷軍28日在抖音 開啟直播，現場直播購買理想L6 Max，選擇了綠色車漆搭配白色內飾的款式，並全款支付。雷軍28日在微博 中表達：「感謝李想的心意，我還是決定買一台表示支持。」

值得一提的是，李想此次的微博發布距離他上一次發博已經過去了57天，這足以看出他對這次贈車事件的重視。他不僅在微博中提到了對雷軍的感激，還提到了在理想MEGA遇到輿情危機時，雷軍團隊給予他們的幫助。他表示，對於雷軍和小米的朋友，他們團隊始終懷著感激和學習的心態。

回顧過去，雷軍和李想之間早已有了深厚的交流。在2022年，雷軍曾向李想請教關於小米造車的建議。李想給出的建議是，雷軍必須全身心地投入到造車事業中，沒有人能夠替代他的角色。這一建議不僅體現了李想對雷軍的尊重，也顯示了他對造車事業的深刻理解和堅定信念。

另據IT之家報導，雷軍在接受央視新聞採訪時回應向武漢大學捐款13億一事。雷軍表示，「我上學的時候，有很長一段時間是靠獎學金生活的。當時我就發誓，將來要1萬倍地還回來。我捐這筆錢更多是想了結心願，也希望能夠支持武大學科進步，能培養更多好的程序員和工程師。」