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「興奮劑當營養劑」美國之音採訪前隊醫：中國運動員普遍服禁藥

中央社／台北28日電
東京奧運爆出中國泳將藥檢陽性事件，圖為當時中國選手領獎時，手持中國國旗上場。（美聯社）
東京奧運爆出中國泳將藥檢陽性事件，圖為當時中國選手領獎時，手持中國國旗上場。（美聯社）

參加2020東京奧運的中國泳隊選手藥檢呈陽性醜聞曝光，北京當局雖矢口否認違規，美國之音27日報導，知情者稱，中國運動員普遍服禁藥，甚至當局主張，「消除運動疲勞吃興奮劑是必要的」。

中國泳隊於東奧大放異彩，像是女子800公尺（4×200公尺）自由式接力摘金又打破世界紀錄，但近期被披露的化驗結果顯示，這個項目的中國參賽者有人藥檢不合格。

雖然參賽選手未被告知究竟是誰呈陽性反應，不過中國泳隊是靠著李冰潔、張雨霏、湯慕涵和楊浚瑄於女子800公尺（4×200公尺）自由式接力決賽創下佳績，董潔和張一璠則是曾在預賽展現身手。

不僅如此，甚至當年赴東京的中國泳隊選手中，共23人於賽前藥檢就呈陽性反應，但世界反禁藥組織（WADA）和世界水上運動總會（World Aquatics）知情卻秘而不宣，默許這23人照樣前進東京，力拚穿金戴銀。

現年86歲的薛蔭嫻目前旅居德國，1960年代中期至1998年曾任中國體育運動醫生，而且曾是中國國家籃球隊、排球隊、田徑隊、體操隊等專項運動隊醫。

她告訴美國之音，中國運動員服用違禁藥物是普遍現象，而且由來已久。

薛蔭嫻指出：「1978年10月21號，國家體委副主任陳先向隊醫宣布，說外國運動員能吃興奮劑，我們為什麼不能吃興奮劑？就開始在國家隊內部使用，吃（興奮劑）。」

她說：「到1982年12月，國家體育總局訓練局委託國家隊向全國發布，消除運動疲勞吃興奮劑是必要的。就是要大家吃興奮劑。向全國宣布所有運動隊，地方運動隊，包括小孩，連體校的小孩，都得吃興奮劑。」

薛蔭嫻指出：「李富榮（前中國乒乓球隊主力之一）把興奮劑叫做特殊營養藥。都能吃興奮劑。而且，在運動訓練中使用興奮劑就叫科學訓練。」

她說：「陳章豪（前中國奧運代表團首席隊醫）提出來，冠軍的早點就是興奮劑，就是荷爾蒙。早點都吃，大家都一直吃。」

薛蔭嫻指出：「田徑隊，那些冠軍，想得冠軍，早點就吃興奮劑。這是普遍的情況。提出興奮劑就是營養藥，完全是對人體的摧害。」

薛蔭嫻因揭露中國體壇使用興奮劑醜聞遭當局打壓，2017年與兒子楊偉東和兒媳逃往德國尋求政治庇護，她曾向外媒透露，「中國體操王子」李寧也曾被偷打興奮劑，而且施打過後感到不適和訓練乏力。

楊偉東則說，（中國）游泳隊是最早使用興奮劑的隊伍之一，並說在中國興奮劑（檢測中心）成立之初，研究興奮劑和檢測興奮劑的都是「一撥人，可想而知」。

至於WADA等國際組織對中國選手的藥檢結果秘而不宣，他表示：「世界反興奮劑機構他們那種無能為力也好，怎麼樣也好，我覺得他們被中共滲透了。國際反興奮劑機構副主席楊揚，這是連續第2屆任期了。」

楊揚是前中國短道競速滑冰選手，2002年參加鹽湖城冬季奧運分別榮獲500公尺和100公尺競速金牌，目前是國際奧委會委員及世界反禁藥組織副主席。

早在薛蔭嫻和楊偉東揭發之前，香港大公網體育特約評論員楊華，2014年在中國游泳選手孫楊爆禁藥門之後，曾發表「全世界為何都不歡迎中國游泳隊」的評論文章。

倫敦奧運400公尺自由式金牌得主孫楊2014年5月經化驗確認服用興奮劑曲美他嗪（與23名中國游泳隊員檢測呈陽性的同類藥物），遭判罰禁賽，後來他還損毀樣本容器，恢復參賽後被西方運動員嘲諷抵制。

楊華說，至少在1980和1990年代，中國體育總局的確鼓勵過運動員服用興奮劑，歸納出有用、無害、查不出來的「用藥三原則」。

這個「用藥三原則」也詳錄於已故中國國家體委主任伍紹祖的回憶錄：「當時有個共識，成績不行就服興奮劑，服用興奮劑的三個原則『有用，無害，查不出來』。」

伍紹祖還說：「不是反興奮劑而是利用興奮劑，只不過提醒別用那些對身體有害的，用那些查不出來的。明令嚴禁使用興奮劑。」

楊華的文章另指出：「中國體育所有的運動隊伍裡，游泳隊是名聲最差、劣跡最多的，根本沒有公信力和話語權可言…。僅僅90年代，中國就有將近50名游泳選手被查出服用興奮劑。」

他說：「1994年廣島亞運會7名中國游泳選手注射合成類固醇，外媒稱作『體育史上最齷齪的造假』，1998年世錦賽中國選手袁媛非法攜帶13瓶生長激素，被澳洲警察抓獲。」

儘管如此，2021年9月24日，中國國家游泳隊仍被評為「全國體育系統先進集體」，今年1月13日更獲評「微博年度影響力運動團隊」。

中國外交部發言人汪文斌22日針對23個東奧泳隊選手藥檢呈陽性辯稱，這是運動員在完全不知情的情況下攝入受污染食物所致，中國政府一貫堅持興奮劑零容忍，並說外國媒體所披露的是「虛假資訊」、「不實報導」。

中國反興奮劑組織則發聲明，譴責披露中國運動員藥檢呈陽性醜聞的美國「紐約時報」（The New York Times）和德國第一電視台（ARD），指控這兩家媒體洩露選手姓名等個資，呼籲WADA調查隱私外洩。

東京奧運 檢測 德國

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