再釋善意 中國海關總署宣布：將批准台灣文旦柚輸入

由立院國民黨總召傅崐萁率領的立委訪問團，28日與中國海關總署副署長趙增連等人會見。（記者廖士鋒／攝影）

台立法院國民黨 籍立委17人訪問中國，再次獲得兩岸交流具體突破，繼稍早中國文旅部宣布先開放福建居民赴馬祖旅遊後，中國海關總署再度宣布，將會將批准台灣文旦柚等農漁產輸入。

中國海關總署副署長趙增連28日上午在與國民黨總召傅崐萁一行交流座談時，拋出上述的政策。他表示，中國海關總署願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入中國加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施，他宣布，「海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合中國檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入中國」。

在開場致詞時，趙增連重申，中國領導人習近平 在「馬習二會」的談話展現了為兩岸同胞謀取組織利益的「真情實意」，中國海關總署將深入貫徹落實習近平重要講話精神、兩岸一家親的理念，堅持九二共識和反對台獨的共同政治基礎，積極地促進兩岸關係和平發展，「我們也會充分的發揮我們的積極作用，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。

這兩次宣布，符合國民黨立委對陸客進來與農產品銷陸的部分要求，也是中國國家主席習近平在與前總統馬英九「馬習二會」時釋出善意的具體落實。