經濟學家籲年輕人別啃老被罵翻 網諷：專家養老金太多

左曉蕾呼籲年輕人不要「啃老」，引發輿論一面倒批評。（取材自微博）

中國銀河證券原首席經濟學專家左曉蕾近日公開呼籲年輕人不要啃老，沒能力買房時應該老實租房，不要加重父母的負擔來資助買房。她的這番話引發輿論一面倒的負面評價。

自由亞洲電台報導，左曉蕾在「中新經緯」的相關視頻節目中表示：「年輕人要自食其力，也要量力而行，不要老是去啃老，不要老是抱著你的父母。在你沒有那個能力的時候，你就老老實實租房子，你要花更多的精力去努力，去奮鬥，去打拚未來。我覺得這樣更好。」

左曉蕾的這番話，迅速引發輿論熱議。在中國社交媒體微博 上，相關的話題衝上了熱搜，引來數以百萬計的閱讀量。網友對她的言論負面評價一片，表示「都不用買房了，把房地產 都關門吧」；「專家的養老金太多了，建議砍個三分之一，工作了一輩子，想必存款很多了，給年輕人留點活路吧」。更有人直言不諱地諷刺道：「就說沒希望就行了。」

據報導，居住在廣州的潘先生表示，他認為專家的這番話完全沒有了解到目前年輕人的真實生存狀態和買房動機。

潘先生表示，據他所了解的情況，一般真正能在廣州、深圳這樣的大城市買得起房的年輕人，往往都是家裡本來就在這些城市有房。由於年輕人的工資不足以買房，因此一種常見的買房方法就是賣掉家裡的舊房子，在父母的資助下，結合自己的收入購買新房。而這也不光是為了自己，更是為了給全家人換一套新房，讓家人過得更好。

他表示：「這個專家這麼說，我覺得她只是想刺激那些韭菜拚命給國家打工。」

根據人工智能 「微博智搜」所顯示的大眾情緒數據，對於「專家稱年輕人沒能力時就老實租房」的話題，有36%的網友感到「悲傷」；感到「生氣」、「失望」的人分別為19%和17%。此外，還分別有15%、6%和4%的網友，對此感到「平和」、「疑惑」和「感動」。總體而言，網民對此的負面情緒占了絕大多數。