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電動自行車頻失火 擬禁用車載充電器 民怒：強迫消費

中國新聞組／北京26日電
80%的電動自行車火災事故是在充電時發生的。(取材自微博)
80%的電動自行車火災事故是在充電時發生的。(取材自微博)

中國民眾出行最常使用的電動自行車，因為動輒引發火災，工信部官網25日發布徵求意見稿，擬禁用可以自行接線充電的車載充電器；這也意味著，3.5億輛電動自行車半年後只能使用充電樁或換電，恐引發民怨。

中國工信部表示，因增加耐高溫永久性標識，企業在設計改進、生產設備升級等需要一定時間，建議本文件發布日期至實施日期之間的過渡期定為6個月。

中國官方端出激進政策將禁止私接電源充電，這也意味著，6個月以後，民眾將只能透過充電樁或換電。文件一出，中國充電樁概念股下午應聲大漲，中國網友則是意見兩極。

微博相關新聞討論區，許多網友表示支持新政策，認為禁止車載充電器，統一充電標準，讓民眾去充電棚充電或是去換電，這樣就不會再發生民眾接線充電甚至把電動自行車牽到家裡充電的危險舉動，這樣住宅失火的機率將大幅降低。

但是網友反彈的聲浪更大。許多人指出，農村地區根本沒有充電樁，大家都是拉線充電，城市也有很多小區沒設充電棚，反問以後要去哪裡充電？還有很多人抱怨充電樁的電費比家庭電費高，批評官方「割韭菜」，逼民眾換車、裝充電樁，強迫消費。

高溫 概念股 微博

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