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360老闆周鴻禕「想換車」 各大車企爭相做一件事 求他「翻牌子」

中國新聞組／北京25日電
前幾天，周鴻禕想換車，結果整個車圈都抖了三抖。(視頻截圖)
前幾天，周鴻禕想換車，結果整個車圈都抖了三抖。(視頻截圖)

中國電動車市又卷起來了。互聯網公司360集團CEO周鴻禕近日決定賣掉自己的Maybach（邁巴赫）換新能源車，消息一出，各家車商紛將主流電動車專程開給周鴻禕體驗，360公司總部頓時成了一場小型「車展」。此外，剛降價的特斯拉再宣布「145元（人民幣，下同，約20美元）就能開走特斯拉」的「零首付」方案；多家車商也打出「不退的5000元（約690美元）定金我們補」圍剿小米SU7。

影音來源：YouTube

據每日經濟新聞報導，4月18日上午，周鴻禕發布視頻稱要賣掉陪伴9年的邁巴赫600換成國產智聯網新能源汽車，體驗新一代車的感覺，並問國內做車的友商們誰願意為他提供一輛體驗用車。沒想到引來各電動車商集體關注，並爭相「送車」。

4月18日下午，哪吒汽車CEO張勇即對此發文稱：「哪吒L不錯啊，送車上門服務，就這個唄。」4月18日晚，小鵬汽車在官方微博發文稱，已將小鵬X9送到360公司樓下，歡迎周鴻禕深度體驗。

4月19日，周鴻禕在微博發布視頻稱：「弱水三千只能取一瓢飲，看得我眼花撩亂，到底我該選哪一個呢？」「余承東還有李斌都安排了人跟我對接，推薦他們的得意作品。小鵬動作最快，居然把車都送到我們公司樓下了。」「還有極氪的海濤總也很迅速，在微博上直接給我推薦極氪009。很多人推薦王傳福大哥的比亞迪汽車，給我安排的仰望U8，也讓我喜出望外。」

4月20日，周鴻禕再發視頻稱，「極氪送車讓我來試用，把公司樓下廣場騰出來，可以搞個小車展了。」他並稱，他問我問雷總（雷軍）小米SU7這麼火，是不是也送他一部體驗一下？雷總表示其仔細研究了他的選車標準，小米SU7是給追求駕駛樂趣的用戶設計的，不適合他，等小米做SUV版時再給他推薦。此外，周鴻禕在視頻中稱小鵬汽車又把車開走了。

電動車商不僅「卷」周鴻禕的新車，特斯拉也加入戰局。日前才對S3XY全系列車型降價1.4萬元後，特斯拉昨發布Model 3高性能版，預售價33.59萬元起，並宣布面向Model 3和Model Y指定版本現車再推出「零首付」低息貸款方案。活動時間至6月30日。消費者下訂並開走Model 3指定版本現車，首付一分錢不花，然後每天只需花費145元，就可以開走特斯拉。

另據中國新聞網，近日，多家車企「截胡」小米SU7的訂單，且勢頭愈演愈烈。他們打出「付完尾款將直接在車價上抵扣小米SU7鎖單不可退的5000元定金。」被視為「圍剿」小米SU7。其中包括智界S7「截胡」小米SU7的訂單，蔚來也對已下定小米SU7消費者給予5000元補貼，理想汽車也提供同樣優惠。

網友實拍顯示，目前360公司樓下，已經停滿了各品牌的新能源汽車，簡直能辦一個車展...
網友實拍顯示，目前360公司樓下，已經停滿了各品牌的新能源汽車，簡直能辦一個車展了。（取材自電商報）

小米 特斯拉 電動車

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