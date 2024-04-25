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大連彩券行輸錯1號 幸運兒中844萬 網友羨慕：命中註定

中國新聞組／北京25日電
中國一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。（取材自微博）
中國一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。（取材自微博）

中國一間彩券行老闆娘因不小心打錯客人要的號碼，錯從「05」輸成「06」，對方將錯就錯買下，沒想到一號之差，這位民眾就中了一等獎，獎金高達844萬元（人民幣，下同）。網友直呼「超級幸運」「真是命中註定要成為富翁」。彩券行老闆娘說，中獎客人已說好要包紅包給她，只是不知道會包多大。

據半島晨報報導，這間彩券行位於遼寧大連，老闆娘師女士受訪時似乎也覺得不可思議表示，中獎彩票投注方式為手選單式5注，中得一等獎1注，獎金844萬餘元，而這注大獎能「砸」中這位幸運彩民，還多虧她的手誤。

「彩民說紅號打『05』，我手誤輸錯了，打成了『06』，就是這錯買的1注成就了大獎。」師女士說，彩民將錯就錯留下了這張彩票，如果她沒有打錯，彩民將中得5個紅號，1個藍號，獎金為3000元，誰承想一號之差讓彩民迎來了潑天的富貴。

據了解，該投注站從2005年經營至今，小獎不斷，其中雙色球二等獎中過8注。這次得知中獎後，師女士在銷售網點門口立起了拱門慶祝，不少彩民聞訊趕來沾沾喜氣。

這件事也衝上微博熱搜，網友們紛紛表示，「哪個彩票站我也要去買」、「我今天也買彩票了，希望好運」、「必須改正錯誤！彩票站道歉，重新印製正確號碼的彩票，錯誤彩票給我」、「我媽媽她師父的兒子中了2000萬，領獎的時候上報，全單位、全鄉都知道他中了，但現在還在上班」。

不過也有網友笑稱，「又騙我買彩票」、「為什麼每次一等獎背後都會有一個奇葩的故事」、「彩票滯銷，幫幫我們」、「老規矩，不是我中獎，我就不信」、「哎呦，這個編得比之前那幾個版本有新意了」。

微博

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