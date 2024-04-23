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路跑拚經濟 逾50場同一天鳴槍 近50萬人參賽

中國新聞組／北京23日電
上海半程馬拉松鳴槍起跑。(取材自澎湃新聞)
上海半程馬拉松鳴槍起跑。(取材自澎湃新聞)

北京半程馬拉松的「伴馬」風波讓中國「馬拉松熱」受到外界關注。就在21日的中國路跑圈，留下了一組近乎瘋狂的數據：單日超過50場路跑賽事，近50萬名跑者同日起跑。

澎湃新聞報導，從2萬5000名跑者參加的青島馬拉松和南通馬拉松，到1萬5000名跑者參與的上海半程馬拉松，再到1萬3000名跑者的北京城市副中心馬拉松，世界田聯認證的金標賽事和中國田協的金牌賽事都在同一天內鳴槍。

一周之前的14日，據中國跑步媒體統計，除去越野賽事，中國有超過30場比賽在同一天鳴槍，按照賽事基本滿額報名的規模來計算，當天的跑者就接近30萬人。

僅僅一周過去，這個大眾賽季的「單日參賽人數新高」就被改寫了。根據中國田協的官方賽歷，至少有53場路跑賽事在21日這一天裡鳴槍，參賽跑者的規模則是近50萬人。

馬拉松已成為拚旅遊經濟一環，根據江蘇無錫市政府辦公室，上月無錫馬拉松就撬動人民幣2.8億元(約3865萬美元)經濟效益，因此大城小鄉井噴式爭辦，事實上，中國去年有170多個城市舉辦近700場馬拉松，參賽者逾600萬人次。

作為全國馬拉松錦標賽的第一站，也是中國唯一一場巴黎奧運的選拔賽，本屆「錫馬」共計38.8萬人現場觀賽，龐大的市場流量帶來顯著的經濟效益。根據無錫市大數據管理局統計數據，今年「錫馬」期間，數以萬計的參賽者和觀眾在餐飲、住宿、交通、旅遊、展廳銷售等產業上形成拉動力，帶動經濟效益達2億8336.6萬元，較去年提升45.5%。

上海半馬賽況。(取材自澎湃新聞)
上海半馬賽況。(取材自澎湃新聞)

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