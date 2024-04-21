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中國南方暴雨持續 廣州塔「1小時內6次接閃電」

記者陳政錄／即時報導
強降雨天氣下，廣州市知名地標廣州塔一小時內連接六次閃電，衝上中國社交平台熱搜。（取材自廣州天氣網）
強降雨天氣下，廣州市知名地標廣州塔一小時內連接六次閃電，衝上中國社交平台熱搜。（取材自廣州天氣網）

中國南方省份近日遭逢強降雨和強對流天氣，廣東全省已有24條河38個水文站超過警戒水位，當局示警珠江流域北江將發生接近「百年一遇」洪水，並通報疏散受困群眾上千人。與此同時，廣州知名地標廣州塔還出現「1小時內6次接閃電」奇景，登上社交平台熱搜。

據中國中央氣象台通報，4月19日以來，強降雨不斷影響江南、華南地區。監測顯示，廣東、廣西、湖南、江西、浙江多地累計降雨量超過100毫米，尤其降雨集中的廣東肇慶、清遠、韶關、廣州、惠州等局部地區，降雨量甚至達到了300到488毫米。

中國中央氣象台稱，雖今日起，強降雨範圍將有所收縮，但降水並不會完全休止，預計未來三天，中國南東部、華南中東部仍有降雨，其中廣東中南部、福建東南部的部分地區還將有大到暴雨、局部大暴雨出現，並伴隨強烈對流天氣。

連日豪大雨已導致粵北多地傳出災情，圖為廣東英德浛洸鎮21日空拍景象。（新華社）
連日豪大雨已導致粵北多地傳出災情，圖為廣東英德浛洸鎮21日空拍景象。（新華社）

廣東北部的韶關和清遠已傳出洪澇災情，韶關21日多地發生土石流。（新華社）
廣東北部的韶關和清遠已傳出洪澇災情，韶關21日多地發生土石流。（新華社）

因此，中國中央氣象台22日6時繼續發布暴雨黃色預警和強烈對流天氣藍色預警，預計22日8時至23日8時，福建東部和南部、貴州南部、廣西、廣東等地的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量30-50毫米，局部地區可達70毫米以上。

在極端氣候下，羊城晚報報導，廣東韶關、清遠多出現村莊淹水、人員受困等險情，18日至21日晚間，廣東全省出動消防救援人員4,547人次，疏散受困民眾1,534人。

另，由於截至21日16時，廣東全省已有24條河38個水文站超過警戒水位，20日北江出現2024年第2號洪水等，中國水利部昨已升級對廣東省的洪水防禦應急響應等級，緊急加派三個工作小組赴廣東防汛，示警北江幹流下游將出現接近「百年一遇」洪水風險。

值得注意的是，因這幾天雷雨交加，廣州市氣象局官方帳號「廣州天氣」在微博上發布消息稱，20日19時至20時，其閃電通道成像系準捕捉6次廣州塔「接閃電」的影像，也成為社交平台熱搜話題，民眾討論強閃電會不會傷害「小蠻腰」。

對此，廣州塔方面強調，在建築設計階段，廣州塔請防雷專家建立了一系列健全的防雷保護體系，在塔尖安裝了引雷針，具有引雷入地的功能，不會有電擊危險。

洪水 暴雨 微博

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