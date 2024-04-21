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「整個上海都在腦子裡」F1中國車手周冠宇頭盔有亮點

世界新聞網／輯
周冠宇的參賽頭盔印著上海地鐵線路圖。（取材自微博）
周冠宇的參賽頭盔印著上海地鐵線路圖。（取材自微博）

F1賽車21日在上海開賽，中國首位F1正式車手周冠宇，完成56圈賽事，最後以14名收場，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）拿下冠軍，本季開賽5場奪第4冠。

澎湃新聞網報導，周冠宇成為F1歷史第一位在中國站完賽的中國車手。賽後，周冠宇感謝了在現場和屏幕前的所有車迷。在全場的歡呼聲中，他掩面而泣。

周冠宇主場首秀。他的參賽頭盔也「不簡單」，據周冠宇在微博稱，頭盔上的圖案靈感來源於上海地鐵線路圖，他覺得這很特別，別人從未有過。頭盔上印著能代表上海的建築物、景點和交通工具，如東方明珠、豫園、外白渡橋、磁懸浮等。

周冠宇在賽前稱，相信大家對這些地鐵線路圖以及上海的地標都很熟悉。

上海地鐵官方微博也和周冠宇進行互動：「冠宇這個頭盔太酷啦！上海知名地標與地鐵線路完美融合，戴上它，整個上海都在你腦子裡啦！上海地鐵同F1中國大獎賽上海車手一樣值得被銘記。」

周冠宇主場首秀順利完賽後，4月21日，上海地鐵官方微博再次和周冠宇在社交平台上互動：「冠宇的頭盔上印著上海地鐵線路圖和多個上海地標建築，他說家鄉作戰對他意義非凡。冠宇說國旗是他的動力！上海地鐵祝福你，未來更可期！」

周冠宇的參賽頭盔印著上海地鐵線路圖。（取材自微博）
周冠宇的參賽頭盔印著上海地鐵線路圖。（取材自微博）

周冠宇 地鐵 F1

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