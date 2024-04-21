「整個上海都在腦子裡」F1中國車手周冠宇頭盔有亮點

周冠宇的參賽頭盔印著上海地鐵線路圖。（取材自微博）

F1 賽車21日在上海開賽，中國首位F1正式車手周冠宇 ，完成56圈賽事，最後以14名收場，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）拿下冠軍，本季開賽5場奪第4冠。

澎湃新聞網報導，周冠宇成為F1歷史第一位在中國站完賽的中國車手。賽後，周冠宇感謝了在現場和屏幕前的所有車迷。在全場的歡呼聲中，他掩面而泣。

周冠宇主場首秀。他的參賽頭盔也「不簡單」，據周冠宇在微博稱，頭盔上的圖案靈感來源於上海地鐵 線路圖，他覺得這很特別，別人從未有過。頭盔上印著能代表上海的建築物、景點和交通工具，如東方明珠、豫園、外白渡橋、磁懸浮等。

周冠宇在賽前稱，相信大家對這些地鐵線路圖以及上海的地標都很熟悉。

上海地鐵官方微博也和周冠宇進行互動：「冠宇這個頭盔太酷啦！上海知名地標與地鐵線路完美融合，戴上它，整個上海都在你腦子裡啦！上海地鐵同F1中國大獎賽上海車手一樣值得被銘記。」