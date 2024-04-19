中國Q1外籍客入出境 年增逾3倍 但中美往來仍停滯

中國國家移民管理局統計第一季外籍人員出入境達1300萬人次，是去年同期三倍，圖為上海豫園商圈的外籍遊客。（新華社）

中國國家移民 管理局最新發布數據顯示，今年一季度全國累計查驗出入境外籍人員突破1300多萬人次，比去年同期增長超過三倍。中國官方稱，自去年下半年以來，積極擴展免簽「朋友圈」並優化簽證流程的效果已逐漸浮現。

中國國家移民管理局18日發布今年第一季移民管理工作主要數據。全國累計查驗出入境人員超過1.41億人次，年增117.8%，其中中國居民6954.1萬人次，年增114.9%；港澳台居民5911.5萬人次，年增100.4%；外籍人員1307.4萬人次，年增達305.2%。

中國疫後經濟復甦不如預期，外國人赴中旅遊的恢復情況也不到疫情 前的一半。去年下半年起，中國公布一系列「進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放」的新舉措，包含推進多項區域性入境免簽，優化簽證流程，並關注外國人在華支付服務便利性的問題。

此外，中國積極擴大免簽「朋友圈」，對法國、德國等十餘個歐洲國家，以及馬來西亞、新加坡 等東協國家釋出免簽利多。央視報導指出，東協和歐盟分別是中國第一和第二大貿易夥伴，這幾批擴大免簽的重要性不言而喻。新華社也曾報導，今年春節期間，上述新增可免簽入境中國旅遊的訂單總量較疫情前的2019年翻倍成長。

中國國家移民管理局發言人表示，今年第一季赴中國外國人較多的國家中既包括美國、澳洲、加拿大、德國、英國等歐美國家，也包括俄羅斯、越南、緬甸、蒙古、寮國等與中國毗鄰國家，以及韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等東亞、東南亞等國家。發言人並指，外國人赴中以旅遊觀光最多，比率在三成以上，其次為商務、探親訪友、工作、學習等。

不過，受中美關係不佳影響，往來人員仍不高，迄今雙方直飛航班數量僅恢復到疫情前的三成，每周目前僅有80餘班。