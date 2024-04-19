36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

山東濟南36歲女子存300萬（人民幣，下同）後提前退休 的視頻昨衝上熱搜。當事人王女士稱，她從2010年開始工作，因平時低物慾，沒有車貸和房貸壓力，即使月薪一兩萬元，14年來平均每個月可以存1.5萬元，如今她已存了300萬，每個月八、九千元的利息還花不完，所以決定辭職，現在生活感覺很鬆弛。網友們紛紛喊「羨慕了」「這！就是俺嚮往滴生活哇」。

據經視直播報導，王女士說，她2010年開始工作，那時就有存錢意識，每個月薪資一兩萬元，除去日常生活開銷，可以存到15000甚至更多。「我平時沒有什麼消費欲望，不會買奢侈品用，沒有車貸和房貸壓力，我老公負責家庭的開銷。我主要消費是在吃吃喝喝上，我很喜歡做飯，這樣也可以省下不少錢。」

她算了一筆帳：「我工作了14年，平均每個月可以存1.5萬元，一年下來，就可以存18萬元，加上我老公給我一部分錢，14年算下來，我們可以存300萬元。」

對300萬存款有怎樣的規畫，王女士表示，「300萬的存款，我拿出一部分存款理財，每個月能獲得八九千元的利息。由於我消費不高，每個月利息都花不完，還能存個兩三千元。我算了一筆帳，一年下來，靠利息也能存三四萬元，這樣循環往復，我的本金會越來越多，以後壓力會越來越小。」

有300萬存款後，王女士選擇辭職提前「退休」。她表示，自己是2023年11月份辭職，以前她的精力都投入到工作中，辭職後想提升下自己，多陪伴家人。而且，她現在存款的利息足夠我日常生活開支，也算是她的一份收入。

「我不工作了，不代表我不學習不成長，我平時會閱讀，和朋友一起騎行、爬山、露營等等。」她說，她有一個女兒，今年8歲上二年級，她平時也會在家輔導孩子作業，周末帶女兒去上興趣班。對於自己的辭職決定，王女士說，她的老公非常支持她。

「目前的生活狀態讓我覺得很路鬆弛，心情很愉悅。不管我有多少存款，我一直會堅持極簡的生活方式，滿足自己的生活所需就好。每天早上起來，我會給家人做一頓豐富的早餐，和朋友一起戶外運動，我覺得很開心。」王女士說，她計畫先「躺平」幾年，就算以後利息沒那麼高了，她還是有能力掙錢的。

網友們紛紛直呼「我啥時候才能有300萬，羨慕了」「有人存款300萬，有人存款不到300塊」「媽耶，太羨慕了」「給我300萬我也立馬退休」「掙都掙不了15000」「300萬確實能退休了」，也有人提出疑問「現在銀行連大額存單都撤了，光定期哪來3.2的息？」「三個人300萬不夠」。