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「考試旅遊一石二鳥」南韓托福考試 一半竟是中國面孔

中國新聞組／北京18日電
赴韓參加IELTS或TOEFL等英語考試的中國「遠征考生」持續增加。圖為中國考生在復習，示意圖。（中新社資料照片）
赴韓參加IELTS或TOEFL等英語考試的中國「遠征考生」持續增加。圖為中國考生在復習，示意圖。（中新社資料照片）

南韓媒體報導，受限中國國內語言考試考點不足，限韓令放開後，赴韓參加IELTS或TOEFL等英語考試的中國「遠征考生」持續增加，甚至占比達應試學生的五成。而在考試結束後，這些中國考生們還會在南韓多停留幾天到處旅遊，「考試旅遊一石二鳥」。

朝鮮日報中文網報導，3月初，南韓研究生金某（27歲）去參加IELTS考試時大吃一驚。原因是考場內20名考生有一半看起來是中國人。在確認考生身分時，他們出示的是紅色中國護照。考試開始前，還有五、六名中國人一起翻閱英文單字和文法筆記，並用中文進行交談。

據報導，2023年8月限韓令廢除後，赴韓參加IELTS或TOEFL等英語考試的中國「遠征考生」持續增加。 IELTS主辦機構英國文化協會有關人士表示：「雖然沒有按國籍區分考生的統計數據，但有了解到最近中國遠征考生赴韓人數增加。」南韓IELTS考試每年有3萬人應試，據推測中國考生最多佔到五成左右。

報導指出，中國遠征英語考生增加的原因是中國國內語言考試考場不足。據英國文化協會稱，中國國內IELTS考生數從2017年的35萬名增至2023年的50萬名。但考點僅從2017年的89處增加到2023年的95處，增加了6處。

因此，從三、四年前開始，有部分中國考生開始前往越南、泰國等地進行「遠征考試」，限韓令廢除後，部分考生開始前往南韓。

2月，中國山東大學四年級學生李強（23歲）到首爾參加了IELTS考試。李強正在準備赴美留學，但需要提交的公認英語成績沒有達標，原本想在國內考試，但網上報考幾分鐘就截止了，沒能報上名。「正為難的時候，朋友建議我去南韓考試」，他表示：「在中國大學裡，還有多名學生組成學習小組，一起學習一兩個月後，組成『遠征隊』去南韓考試的情況。」

據報導，中國考生在考試結束後，還會多停留幾天，享受南韓旅遊。 1月初，來自中國天津的大學生張偉（24歲）到南韓參加TOEFL考試。他表示，「報考時，為選擇江北還是江南考場苦惱了一番，最終選擇了住宿費相對便宜且旅遊景點較多的江北考場。」

南韓 TOEFL 李強

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