為回應民眾對夾娃娃機產品的大量投訴，上海市場監管局執法總隊16日展開娃娃機門市專案調查。取自新民晚報）

夾娃娃機深入中國城市各個街巷，然而品質不一、標示不明的問題引發消費者的不安。上海市市場監管局執法總隊近期收到大量民眾投訴，16日起展開娃娃機門市專案調查，一但發現違規問題，將責令下架不合格產品，並依法從嚴處置違法經營者。

市場監管局從投訴中發現，不少消費者反映娃娃機的玩偶質量參差不齊，存在「三無」問題——甲醛超標、無3C認證（指強制性產品認證制度，若未取得認證則不得販售）、做工粗糙。

上海《解放日報》記者3月實際走訪一家購物中心，統計55台娃娃機的情況，其中21台機器中的娃娃沒有任何標籤、無法得知生產資訊和3C認證，9台機器中的娃娃帶有合格證，但標籤上沒有任何生產資訊，僅提醒消費者記得移除娃娃上的附屬物。

根據上海《新民晚報》報導，市場監管局專家在16日初步觀察後，篩選出3款可能存在問題的娃娃零件，分別是帶金屬環的小零件，帶增塑劑的塑膠零件，以及可能導致孩子繞頸的伸縮繩索。

國家玩具質量檢驗檢測 中心後續會針對多項指標展開檢測。包括重金屬、鄰苯二甲酸酯、甲醛等元素，以及物理燃燒、薄膜厚度、銳角銳邊、耐用實驗等測試。執法人員稱，會在檢測結果出來後跟進調查。

《新民晚報》指出，甲醛時常用於製作絨毛玩具，例如固色的含醛固色劑、保證印花牢固的含醛交聯劑等，而甲醛並不能通過清洗徹底清除。新民晚報記者曾在市區多家商場隨機抓取毛絨玩具，請上海大學理學院進行甲醛檢測。結果顯示，有部分娃娃甲醛含量比較高。

甘肅 《奔流新聞》報導，記者搜尋電商 平台能輕易找到販售大批絨毛玩具的賣家，其中不少商品介紹里就有提到「娃娃機娃娃」，零售價只要人民幣六、七元(約0.9美元)，但產品皆沒有生產訊息和標籤。

《奔流新聞》建議，帶孩子夾娃娃時不能只看款式，也要留意做工是否完善、標籤資訊是否齊全。即便夾到「身世明白」的娃娃，也不建議在未清洗前與它們親密接觸，包括親吻娃娃、抱著娃娃睡覺等。