中國個人房貸利率3.71％ 首次低於企業貸款利率

近期愈來愈多城市取消首套商業性個人住房貸款利率下限，未來新發個人住房貸款加權平均利率有望進一步降低。圖為民眾在北京一售樓處了解樓盤信息。(中新社資料照片)

最新披露的數據顯示，中國3月份新發企業貸款 加權平均利率 以及新發個人住房貸款利率分別為3.75％、3.71％，首次低於企業貸款利率。隨著近期越來越多的城市取消首套商業性個人住房貸款利率下限，未來新發個人住房貸款加權平均利率有望進一步降低。

大公報報導，貸款利率一定程度上體現了金融管理部門引導信貸流向何處的政策思路。人民銀行的數據顯示，3月份新發企業貸款加權平均利率為3.75％，比上月低1個基點，比上年同期低22個基點；新發個人住房貸款利率為3.71％，比上月低15個基點，比上年同期低46個基點，均處於歷史低位。目前5年期以上LPR報價為3.95％。上述數據意味著，新發個人住房貸款加權平均利率有紀錄以來首次低於新發企業貸款加權平均利率。

綜合考慮到引導物價溫和回升和穩增長政策仍須發力，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，年中前後MLF利率仍有望下調，降幅或在0.1至0.2個百分點左右。「這既有助於促進消費、擴大投資 、改善預期，也有利於帶動LPR報價聯動調整，從而引導居民房貸利率較快下調，推動房地產行業盡快實現軟著陸等。」