722輪激烈角逐 昔500強民企庄吉被3490萬拍下重整

昔日大氣的庄吉服飾工業園區。（取材自錢江晚報）

備受關注的溫州庄吉服飾有限公司重整投資 人資格（含庄吉商標、專利）12日被拍賣 ，從1500萬元起拍，經過722輪競拍角逐，最終以3490萬元（人民幣，下同）成交。

潮新聞報導，本次競價標的為溫州庄吉服飾有限公司破產 重整一案的重整投資人資格，重整資產包含該公司名下的全部商標和專利。拍賣起拍價為1500萬元，參與拍賣需提前繳納500萬元保證金，共有3人報名。

報名人數雖不多，但競爭格外激烈，此次拍賣從當天上午10時開始，歷時718次延時，在下午1時32分才最終落槌。其中競買號為「J1309」與「T3671」的兩位買家你爭我趕，競爭尤為激烈，頻繁出現一次加價幾十萬的情況。

競拍價節節攀升，開拍40分鐘突破2000萬，開拍2小時漲至3000萬，較起拍價翻了1倍。拍賣價突破3000萬元後，「T3671」買家頻繁大幅加價，先後加價98萬元、48萬元、44萬元將價格擡至3488萬元，但「J1309」買家次次出價緊跟，最終以3490萬元一錘定音。

據庄吉破產重整案負責人、浙江越人律師事務所合夥人余建樹律師透露，此次參與競拍的兩位買家，分別來自永嘉與嘉興，最終由嘉興某公司競得。

溫州知名品牌即將外遷？對此，余建樹律師表示，此前競買公告中明確要求，重整完成後，買受人20年內不得將庄吉服飾公司的註冊地遷移出溫州地區；20年內不得將庄吉服飾的商標、專利對外轉讓；20年內若變更企業名稱的，不得將企業名稱內的「庄吉」字號去除。

「如今庄吉商標被外地公司競得，未來可能會以商標授權的方式，將庄吉商標授權給對方使用。」余建樹律師介紹。

除庄吉商標、專利外，庄吉集團旗下另一家公司溫州庄吉集團工業園區有限公司的重整投資人資格此前也在阿裡資產平台進行了拍賣，其主要重整資產是土地和不動產，評估價6515萬元，最終成交價為5000萬元。