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中券商、基金業限薪令 高管上限300萬 2業者發文實施

記者林茂仁／綜合報導
中國基金業者及券商再傳限薪令。（取材自騰訊網）
中國基金業者及券商再傳限薪令。（取材自騰訊網）

中國基金業者及券商再傳限薪令，薪資上限是人民幣300萬元（約41.4萬美元），主要是針對高階主管，包括博時基金及招商證券等大型業者已內部發文宣布實施，但兩家業者稱不清楚相關資訊，也沒有否認。

每日經濟新聞報導，招商證券、博時基金兩家均是央企招商局集團旗下公司。華南某公募基金人士指出，關於基金、券商限薪已經開始的消息確有聽說，而且上海有頭部公司已經接到，但深圳還沒有聽說。

比起限薪令的傳聞，金融行業的降薪更具確定性，以公募基金為例，很多基金公司都已開始針對2024年業務部門的員工績效簽署績效考核合約，北京公募人士表示，去年的績效情況不甚理想，直接影響到年終獎金發放，也就是說，績效獎金的折扣要比往年來的大。

從政策的角度來看，加大對一線員工的薪酬激勵、傾斜，內控進一步趨嚴仍是總基調。

中國財政部此前就發文要求，金融企業應當合理控制崗位分配級差，充分調動一線員工、基層員工的積極性，有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，對於總部職工平均工資明顯高於本企業在崗職工平均工資的，其年度工資總額要進一步加大向一線員工、基層員工傾斜力度。

中國基金業協會也在此前發布「基金管理公司績效考核與薪酬管理指引」中指出，基金管理公司應當建立實施績效薪酬遞延支付制度。其中，高級管理人員、基金經理等關鍵崗位人員遞延支付的金額原則上不少於40%。

中國證券業協會也在「證券公司建立穩健薪酬制度指引」中規定，證券公司應當建立薪酬制度執行的監督機制，完善分級審批、交叉覆核等內控機制；證券公司應當建立健全薪酬委員會、監督部門的履職保障機制。

證券 財政部

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