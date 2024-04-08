我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

飲料營養分級標識 上海試行開中國先河

中國新聞組／北京9日電
中國首個飲料營養分級標識在上海試行，依含糖量等成分畫分為A、B、C、D四級。(取材自央視)
中國首個飲料營養分級標識在上海試行，依含糖量等成分畫分為A、B、C、D四級。(取材自央視)

據央視新聞消息，上海市正式啟動了中國首個飲料「營養選擇」分級標識試點項目。這一創新舉措旨在引導消費者更加明智地選擇健康飲品，透過直觀的標識幫助公眾了解飲料的營養成分。

來源：YouTube

據了解，該分級標識根據飲料中的「非乳源性糖」、「飽和脂肪」、「反式脂肪」和「非糖甜味劑」四種關鍵成分的含量來評定等級。等級由高到低畫分為A、B、C、D四級，推薦程度隨等級降低而逐步遞減。

在此次分級試點實施之前，上海市疾控中心對市場上部分「現場製作的奶茶」進行了詳細的營養分析。分析結果令人震驚，僅就含糖量而言，超過93%的標稱「額外不加糖」的奶茶，其糖分含量可能使其被評為B級以上；而近一半的「標稱三分糖」的奶茶，其糖分含量可能使其達到C級以上。這一發現凸顯了飲料分級標識的重要性和必要性。

此次推出的飲料分級標識，無疑為消費者提供了一個簡單明了的參考工具，幫助他們在購買飲料時做出更健康、更明智的選擇。同時，這也對飲料生產企業提出了更高的要求，激勵他們生產出更加健康的飲品，以滿足市場對健康飲食的日益增長的需求。

上海市疾控中心營養健康科主任藏嘉捷表示：「這一分級標識不僅考慮了飲料中的糖分含量，還綜合考慮了飽和脂肪、反式脂肪和非糖甜味劑等多種因素，以提供一個全面的營養評價。我們希望通過這種方式，引導消費者關註飲料的營養成分，做出更健康的選擇。」

上一則

瑞幸咖啡創始人 陸正耀被執行18.9億

下一則

俄外長拉夫羅夫抵達北京訪問2天 將與王毅會談

延伸閱讀

上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增

上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增
憶元元里的童年

憶元元里的童年
上海老人將遺產全留女兒 11歲孫女：違法 法院這麼判…

上海老人將遺產全留女兒 11歲孫女：違法 法院這麼判…
李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相