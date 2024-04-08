飲料營養分級標識 上海試行開中國先河

中國首個飲料營養分級標識在上海試行，依含糖量等成分畫分為A、B、C、D四級。(取材自央視)

據央視新聞消息，上海市正式啟動了中國首個飲料「營養選擇」分級標識試點項目。這一創新舉措旨在引導消費者更加明智地選擇健康飲品，透過直觀的標識幫助公眾了解飲料的營養成分。

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據了解，該分級標識根據飲料中的「非乳源性糖」、「飽和脂肪」、「反式脂肪」和「非糖甜味劑」四種關鍵成分的含量來評定等級。等級由高到低畫分為A、B、C、D四級，推薦程度隨等級降低而逐步遞減。

在此次分級試點實施之前，上海市疾控中心對市場上部分「現場製作的奶茶」進行了詳細的營養分析。分析結果令人震驚，僅就含糖量而言，超過93%的標稱「額外不加糖」的奶茶，其糖分含量可能使其被評為B級以上；而近一半的「標稱三分糖」的奶茶，其糖分含量可能使其達到C級以上。這一發現凸顯了飲料分級標識的重要性和必要性。

此次推出的飲料分級標識，無疑為消費者提供了一個簡單明了的參考工具，幫助他們在購買飲料時做出更健康、更明智的選擇。同時，這也對飲料生產企業提出了更高的要求，激勵他們生產出更加健康的飲品，以滿足市場對健康飲食的日益增長的需求。

上海市疾控中心營養健康科主任藏嘉捷表示：「這一分級標識不僅考慮了飲料中的糖分含量，還綜合考慮了飽和脂肪、反式脂肪和非糖甜味劑等多種因素，以提供一個全面的營養評價。我們希望通過這種方式，引導消費者關註飲料的營養成分，做出更健康的選擇。」