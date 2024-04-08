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刺激房市 逾30市挺「舊換新」北京建商促銷：買房送煙台海景房

中國新聞組／北京8日電
河南省鄭州市房管局提出2024年計畫完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」。圖為鄭州一處在建住宅的資料照片。(新華社)
河南省鄭州市房管局提出2024年計畫完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」。圖為鄭州一處在建住宅的資料照片。(新華社)

為刺激房市，中國已有超過30個城市表態支持住房市場「以舊換新」，其中，河南鄭州市近日出台了具官方引領的措施，估計「以舊換新」將形成覆蓋面廣的系統政策。開發商也沒閒著，在近日清明節假期，北京有建案甚至推出「買一送一」活動，贈屋是山東煙台的海景房。不過清明假期房市整體銷售面積較2022年假期下降31％，上海則明顯增長。

據中新經緯報導，近日，江蘇海安商品房「以舊換新」購房政策落地，今年計畫實施「以舊換新」100套。河南省鄭州市房管局等多部門近期也提出2024年鄭州計畫完成二手住房「賣舊買新、以舊換新」，通過鄭州城市發展集團有限公司收購完成「換房」500套，計畫全年完成5000套等；今年參與群眾均可享契稅補貼30%優惠。

報導指出，對於有改善性住房需求的人來說，想換一套更好、更大房子的前提是先出售現有住房，但二手房交易時間長、手續繁瑣。為提升住房市場交易活躍度，2023年以來，已有超過30個城市表態支持住房市場的「以舊換新」，其中，鄭州地方國企參與收購後，預計未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，整體來看，預計未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。

另據財聯社報導，剛結束的清明節小長假期間，開發商推出層出不窮花式促銷手段。位於北京通州的招商璀璨公園項目，甚至推出「買一送一」活動：買通州77平方米兩居室，可免費送一套煙台108平方米海景現房。

「這次參與活動的通州項目77平米戶型是東西朝向，銷售均價在5.6萬元(人民幣，約7742美元)/平方米，需要全款支付，本來就是不太好賣的戶型，所以才做這個活動。」該項目置業顧問表示，「買一送一」的促銷是在清明假期推出活動，目前已經結束。

而從成交情況來看，據中指院數據，今年清明假期期間（4月4日-4月6日）重點20城新房銷售面積較2022年假期下降31%。由於去年清明假期僅有一天（4月5日周三），因此主要與2022年同期進行比較。

具體來看，各線城市新房日均成交面積較2022年清明假期均出現下降，其中一線城市降幅最小，上海新房銷售面積則較2022年假期明顯增長。部分城市市場情緒略有修復，如北京、青島、鄭州在政策帶動下，項目到訪量增加。而武漢、南京等地市場觀望情緒仍在延續，且冷熱分化明顯。

鄭州 河南 武漢

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