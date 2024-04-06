我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

廢舊手機回收率僅5% 以舊換新存3大難題

中國新聞組／北京6日電
中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。(取材自微博)
中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。(取材自微博)

為刺激經濟，中國正在推動大規模消費品以舊換新，首先面臨的難題就是民眾意願低以及回收跟不上。以手機為例，中國每年新增多達4億支廢舊手機，但因為中古及回收市場不健全，回收率僅5%。

綜合新華網、北京晚報等報導，家裡舊手機「堆成山」，不知道怎麼「斷捨離」，讓不少民眾為難。

「賣也賣不了多少錢，只能扔在家裡『吃灰』，越攢越多。」從十幾年前的「傻瓜機」，到近年的幾款智慧型手機，陳先生的抽屜裡擺著六支手機。

儘管這些手機早已用不著，但陳先生並不願意出售，「這麼便宜賣出去有點心疼。」他舉例說，2020年上市的一款華為手機，當年售價超過人民幣6000元（約829美元），如今回收價格僅2000元左右；一款原價超過2000元的紅米手機，用了一年多，收購者給出的報價為六、七百元；不能上網的傻瓜機，也就賣五元。

報導引述中國循環經濟協會的數據指出，中國目前一支手機的平均壽命在2.2年左右，平均每年產生4億支以上廢舊手機，現有廢舊手機超過20億支；手機廢棄後，約54.2%被消費者閒置留存。

報導指出，廢舊手機愈積愈多，回收速度明顯跟不上。究其原因，存在三大難題。

首先是「賣不上價」。如今手機產品更新換代快，中古機身價下跌，一些功能受損的廢舊手機，更是賣不了幾個錢。從企業的角度看，廢舊手機回收流程長，設備投入及危廢處理等成本較高，部分企業甚至出現「回收一台虧一台」的情況。

其次是「套路太多」。中國目前對於廢舊手機回收尚未明確責任或制定回收率目標。廢舊手機存在回收套路多、行業政策標準體系不健全、綜合回收處理能力不足等問題。

第三是「後顧之憂」。智慧手機存儲大量個資，即便是格式化處理或者恢復出廠設定，也讓人擔心會被別有用心的人恢復數據，造成影片圖像、聊天紀錄、支付類軟體被破解等隱私洩露問題。

據報導，儘管多個手機品牌已推出「以舊換新」服務，按照其官方系統進行估價。同時，多個中古手機回收平台及其門市也採用這類定價系統，並且不接受議價，但衍生出來的糾紛很多。在「黑貓投訴」平台上，包含「手機回收」的投訴有1萬多則。

報導指出，廢舊手機內含有鉑、黃金、鈀、銀、銅、錫等許多價值高的有色金屬。據估算，一噸廢舊手機經過回收處理後，可提煉約200克黃金。然而，這個「金礦」開採起來卻不容易。

智慧型手機 華為

上一則

香港家庭月收入中位數增217美元至3830美元

下一則

港歡樂七欖 球迷：氣氛勝去年 首日入座逾75%比去年多

延伸閱讀

中國3大難題 廢舊手機回收率僅5%

中國3大難題 廢舊手機回收率僅5%
美股最錢線／預防萬一 市場對沖不降息

美股最錢線／預防萬一 市場對沖不降息
買賣黃金逾2萬元 深圳須實名登記 防範電詐資金流入

買賣黃金逾2萬元 深圳須實名登記 防範電詐資金流入
買黃金逾2萬元 深圳須實名登記

買黃金逾2萬元 深圳須實名登記

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

2024-03-30 07:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶