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涉賭消失1年 奧運金牌張繼科直播教乒乓 每人月收9800

中國新聞組／北京4日電
短片中的張繼科。（取材自紅星新聞）
短片中的張繼科。（取材自紅星新聞）

因身陷賭博風波去年4月銷聲匿跡的前乒乓球國手張繼科，日前在短視頻平台開設了新帳號「張指導乒乓」展示乒乓教學，並進行直播，據了解，他的高級課程班有學生30人，收費為每月9800元（人民幣，下同）。

紅星新聞報導，作為國乒的代表性人物之一，張繼科在球員時代取得極為輝煌的成績，不僅是奧運冠軍與世界冠軍，也是史上最快達成大滿貫的得主。

不過去年4月，張繼科陷入「巨額賭債」、「女星私密影片」、「敲詐勒索」等輿論風波後，他的口碑一落千丈，此後就銷聲匿跡，他的多個個人社交媒體帳號也都停止更新。

直到今年1月，張繼科現身浙江寧波某俱樂部擔任技術顧問，俱樂部人士證實他們將與張繼科進行長期合作。

最近，張繼科的新動態出爐，某短視頻平台上名為「張指導乒乓」的帳號在上個月就發布多條短視頻，最近又連續多天開直播，宣傳張繼科乒乓教學。該帳號主播多次強調，此帳號是張繼科的本人帳號，內容是正常課堂直播，課程主要目的是助力專項考生圓夢大學。

有媒體致電經營該帳號的寧波每日體育有限公司，對方回應稱這是張繼科本人帳號，直播內容屬實。

據了解，張繼科的高級課程班擁有學生30人，收費為每月9800元。值得一提的是，張繼科的直播在4月15日還會有新課程開課，後續該課程會常態化，張繼科也會一直參與課程的教學。

張繼科先前的個人帳號在該短片平台已有840萬粉絲，但2023年2月就已斷更，截至4月3日下午，「張指導乒乓」的新帳號目前已有4.7萬粉絲。

張繼科 奧運

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