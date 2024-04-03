央視前一哥程前 濾鏡拉滿直播 遭批不「不像」、缺親和力

曾經的央視主持一哥程前突然出現在某影片平台。（取材自新民周刊）

前央視名嘴、曾經的央視主持一哥程前，3月30日晚上突然出現在某視訊平台。程前在自己帳號開張首日就做了直播，同框出鏡的還有曾經的央視著名主持人倪萍、王雪純。今年61歲的程前，看起來身材保持得不錯，不過，臉部因美顏濾鏡拉滿，被一些網友評價「不像」。

新民周刊直言，程前這場直播首秀除了回憶殺，內容其實乏善可陳。程前的表現帶著濃重的「央視」痕跡，和如今董宇輝這樣的現場明星相比，少了鬆弛感和親和力。簡單說，「程前直播讓手機螢幕有了電視機的氣味。」

這幾年不少央視「老前輩」陸續透過新媒體回歸大眾面前。程前先前在公眾面前消失多年，也許是受到了其他成功復出者的誘惑，在61歲時嘗試下海衝浪。

掐指一算，認識程前的人應該都不會小於40歲了。1997年，程前從央視辭職，雖然之後演出過多部電視劇和電影，但觀眾似乎印象不深，大家現在回想起的程前，還是「正大綜藝」裡的白淨小哥形象。

根據公開資料，1985年，程前經父親程之推薦，調到廣州市公安局電視錄製科，擔任編劇、導演和主持人，隨後在廣州市公共安全專家局主持電視節目「公共安全專家」。一年後，程前現場主持廣州電視台國慶晚會。1988年程前被評為「全國專業十大主持人」。

因為出色的業務水平，程前事業一路向前。1992年，程前被借調到中央電視台主持《天涯共此時》，並在1994年和倪萍一起主持春節聯歡晚會。這時的程前只有31歲，黑髮濃密，青春洋溢。

上世紀九十年代初，廣州是中國時尚的前沿，程前在廣州受到薰陶，讓他身上帶著更多都市氣息，為央視帶來南國新風。程前的形象迅速被觀眾接受，他也因此獲得了當時最好的機會──1994年3月，程前接任「正大綜藝」節目主持人，從此家喻戶曉。

央視金牌綜藝節目《正大綜藝》開播於1990年，是全國觀眾每個周六晚上的期待。最早的主持人有姜昆、趙忠祥、楊瀾、倪萍等等，基本上誰登上《正大綜藝》主持，誰就是中國最紅的主持人。

程前在央視時期的工作可謂「輝煌」，因此他的離職讓很多人感到奇怪，至今也沒有明確的說法。有人說是因為央視收入不高，也有人說是因為程前更愛表演事業。離開央視後，程前參與了許多影視作品，並出演不同類型的角色，還擔任製片和導演。

報導稱，程前這些年表演事業並沒有停步，不過他的作品並未給大眾留下太大印象。

另外，程前最著名的感情故事並非早期短暫的婚姻和現在與比他小20歲的朱瑞育有一子，而是他與董卿的感情。