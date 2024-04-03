小米汽車周邊也火 雷軍同款工裝原價299元 炒到上千元

雷軍身著小米工裝。(取材自快科技)

小米 汽車周邊火了，小米集團創辦人雷軍同款「小米工裝」成為市場上的搶手貨。2日在二手平台上可看到，小米商城原價299元人民幣(約41美元)一件、限量800件的小米工裝，已被炒至599元、899元甚至上千元。

極目新聞報導，業內人士分析稱，小米工裝的營銷為小米汽車的發布，起到了製造熱度的作用。限量銷售也激發了消費者的購買慾望和好奇心，他們希望透過擁有這款工裝來展示自己的獨特品味和對小米品牌的支持。同時，也有部分消費者看中了這款工裝的收藏價值和升值空間，希望透過購買和轉售來獲取利益。

報導說，在小米汽車正式發表前，雷軍同款「小米工裝」先火了一把。

雷軍3月25日發微博 稱，他前幾天發了一個小米汽車工廠正式揭幕的影片。沒想到很多朋友對他穿的工裝有興趣，詢問有沒有賣的。「我們商量一下後，決定滿足朋友們的期望，限量800件，在小米商城上架銷售。」

雷軍還在微博上附上了幾張身著小米工裝的照片，並說：「這件工裝，我自己也非常喜歡，穿著挺舒服，挺適合春天日常穿。」

據了解，這款小米汽車工廠揭幕限定紀念款服裝，在小米商城售價299元一件，限量800件，當日上架後即售罄。2日在閒魚等二手平台上看到，小米工裝被不少賣家加價轉賣，被炒至499元、599元、899元甚至上千元。

一位標價899元的賣家說，這是他從小米商城搶到的一件XL碼，拿到貨後只拆封試穿了一下，幾乎等於全新。「最低799元，如果接受不了這個價格的話，我繼續等其他能接受的買家。」該賣家同時表示，這件工裝很搶手，不愁高價賣不出去。

「消費者追捧這款工裝，一方面是為了獲得與雷軍同款的產品，另一方面也是因為其獨特的紀念意義和限量發行的特性。」中國企業資本聯盟副理事長柏文喜說，這款工裝不僅是小米汽車工廠揭幕的限定紀念款，而且採用了賽車 服式的微立領設計，具有一定的時尚感和專業感。此外，限量發行具有一定稀缺性，從而增加了其吸引力和收藏價值。

「消費者希望透過擁有這款工裝來展現自己的獨特品味和對小米品牌的支持。同時，也有部分消費者看中了這款工裝的收藏價值和升值空間，希望透過購買和轉售來獲取利益。」柏文喜認為。

小米汽車發布前先賣一波限量工裝，也為小米汽車的正式發布，累積了大量的關注和話題。