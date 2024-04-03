任正非禁提「遙遙領先」 提1句罰1萬? 余承東這樣說

2019年6月17日，華為創辦人任正非在深圳公司總部出席小組討論。(路透)

由於華為 Mate 60系列手機的發布，「遙遙領先」成為了網路熱詞。近日，華為再度陷入輿論風波。網傳該企業創辦人任正非 禁止華為常務董事余承東的流行語「遙遙領先」，每再提一句「遙遙領先」罰款1萬元人民幣(約1382美元)，引發網友熱議。不過，余承東否認被下令禁提「遙遙領先」。

介面新聞報導，鈦媒體創始人趙何娟發文表示，據可靠消息說，任正非在華為內部給余承東下了「禁令」，每再提一句「遙遙領先」罰款1萬元人民幣(約1382美元)。

在去年12月的華為花粉年會上，余承東曾回應被網友調侃的「遙遙領先」表示，大家把他過去十幾年中，在發布會上說過的「遙遙領先」剪到一起編成段子，但實際上並沒有說那麼多。

紅星新聞指出，去年的華為Mate 40系列發表會上，有媒體統計余承東在一場記者會中說了14次「遙遙領先」。有網友調侃，只有領先比較多時才說。

「遙遙領先」有多夯，連小米 集團董事長雷軍都忍不住在3月28日的小米SU7上市發布會上也喊出了「遙遙領先」。他還說：「余承東將這個詞彙植入了每一個人的腦海裡。」

「遙遙領先」與余承東有了高度結合，華為也悄悄付諸行動，想將「遙遙領先」金句作為商標。 「#華為已撤回遙遙領先商標申請」的話題一度衝上微博熱搜榜，吸引超過千萬閱讀量。

根據新浪科技報導，天眼查智慧財產權資訊顯示，去年9月，華為技術有限公司申請註冊兩個「遙遙領先」商標，國際分類為科學儀器、運輸工具。商標流程資訊顯示，今年1月，上述兩個商標被撤回註冊申請，目前為無效狀態。

元新聞報導，經向余承東求證，其在微信上回覆稱是謠言。