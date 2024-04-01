二手新能源車價格波動大 車商：一下降7萬元 不再收

新能源汽車成為二手車市的「燙手山芋」，原因在於價格波動太大。（中新社）

中國新能源汽車普及率全球最高，但周邊問題不少。新能源汽車在二手車 市卻被視為「燙手山芋」，有二手車商直言原因在於價格波動太大，摸不到底，「一下降價7萬（人民幣，下同，約9694美元），這誰受得了？」二手車商只好不再收車。新能源車保險 費用居高不下，也引來許多車主吐槽被保險割了「韭菜」，保險公司也因新能源汽車賠付率過高近85%而叫苦。

據中新經緯報導，北京花鄉二手車市場有不少二手車商對新能源車敬而遠之。一名為李昊（化名）的車商表示，近期不再收新能源車。他以一台去年訂價14萬多元的車型為例，「今年一下子降了7萬多元，我們二手車商手裡有這個車的都賠錢了。並且因為這一個車型降價，其他品牌的車也受影響。」價格波動太大，不確定性讓二手車商對新能源汽車感到頭痛。

北京的二手車商王琦（化名）同樣表示，「不敢收新能源車」、「七、八萬元就能買一輛新能源車，很多客戶直接就買新車，不會考慮二手。」

對於這種現象，中國汽車流通協會新能源分會秘書長章弘分析，主因是電池殘值難評估。再者，「三電」（電力驅動、電池、電控）保固問題也影響新能源二手車的市場表現。缺乏統一標準也是限制新能源二手車市場發展的重要原因之一。

另據中國新聞網報導，新能源車險 漲價現象也引發關注。「一年沒出險，保費反倒比去年還貴了1000多元。」家住北京的白女士說，自己買新能源車五、六年，但最近車險「不降反升」。也有車主反映，不同保險公司的保費區別很大，「漲幾千元的也有，還有的報價跟去年比翻倍。」甚至還有保險公司拒絕賣保險，原因是風險太高。

多位保險公司業務人員表示，部分新能源車型今年確實保費上漲。同時，對於部分因車企經營問題而導致停產的車型，由於零部件、售後等難以為繼，保險公司方面已不予承保。

在車主吐槽新能源車險貴、上險難的同時，保險公司也叫苦不叠。申萬宏源研報顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業務處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。主要原因是新能源汽車系統複雜，失控造成損失會更大，且不少駕駛員不適應單踏板模式，開車可能更容易發生交通事故。據中國銀保信發布數據，新能源汽車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%。