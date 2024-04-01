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小米SU7試駕 排至凌晨3點 每家門市客流近萬人 年輕人居多

中國新聞組／北京1日電
廣東廣州消費者3月28日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。(中新社)
廣東廣州消費者3月28日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。(中新社)

小米汽車SU7發表後，24小時大定8萬8898輛，幾乎是「前王者」北汽新能源去年全年的銷量。小米上市後首個周末，門市每家客流近萬人，試駕排至凌晨3點。小米汽車門市員工說，「從來沒見過這麼多人」，從上市發表會到現在，他們忙試駕等工作忙到每天只能睡兩小時。小米第一輛汽車的客戶群以年輕人居多，但門市裡也有不少人坦言只是來圍觀，暫時不考慮購買。

澎湃新聞報導，實地走訪多家上海小米汽車門市，幾乎所有門市都擠滿了大量觀眾，門口排起長龍。有店員稱，試駕排到凌晨2、3點是常態，「試駕到凌晨3點結束，4點下班，6點到家睡覺，9點又要開始上班，從上市發表會到現在，每天只能睡兩小時。」

首款小米SU7汽車訂價21.59萬元人民幣（約3萬美元）至29.99萬元，3月28日晚上10點開始訂購後即銷量火爆。

小米汽車上海靜安區大悅城門市員工表示，昨天現場下單（付定金）人數已超1000人，由於排隊顧客過於擁擠，支付完定金的用戶能現場「插隊」優先試駕，而沒有付定金的用戶，要等到試駕機會可能長達兩周。小米官方則稱，門市預計試駕人數單店大約90至120人/天，現在預約大概等待三到五天。

小米的第一輛汽車客戶群到底是誰？走訪多家門市發現，現場還是年輕人居多，不少大學生也在觀摩和試駕，還有陪同年輕人來湊熱鬧的中年人。儘管現場十分火爆，但多位消費者坦言，主要是圍觀一下，但暫時不考慮購買，因為覺得還會再降一波價格。

另外，有多位消費者吐槽汽車的空間不夠寬闊，後排座位稍顯擁擠，前排的駕駛座也有些伸展不開腿部。作為家庭用車可能會空間不夠，還是比較適合單人或是雙人駕駛。

小米汽車上市後首個周末，試駕排至凌晨3點。（取自澎湃新聞）
小米汽車上市後首個周末，試駕排至凌晨3點。（取自澎湃新聞）

此前，小米SU7定金無法退還一事，曾在社交媒體上引發輿論熱議。小米董事長雷軍昨在個人微博表示，小米汽車創始版訂購過程中，已識別、攔截部分異常訂單和黃牛訂單，因此將開啟第二輪追加開售：定金2萬元，下定即鎖單；已下定非創始版的用戶也可參加本輪開售，下定成功後，可將原有訂單轉為創始版。本輪訂購同樣享受3月28日當晚一樣的至高3.1萬元豪華購車權益。

小米汽車副總裁李肖爽昨發布微博稱，不少假借米粉名義攪動輿論的現象背後，有一些不懷好意的人一直在挑弄是非。有人在公然向KOL（意見領袖）派發抹黑小米SU7的商單。這些行為實在令人不齒，公司已初步掌握部分證據，將堅決追究其法律責任。

廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。(中新社)
廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。(中新社)

小米 微博

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