「吉伊卡哇」上海快閃店10小時賣268萬元 還有人凌晨帶被子來排隊

名創優品聯名吉伊卡哇(Chiikawa)為中國首發，涵蓋毛絨公仔、生活用品、包飾等多款聯名產品，快閃首日即吸引大量消費者。(取材自每日經濟新聞)

中國知名生活用品店「名創優品」，近日與日本 知名漫畫「吉伊卡哇（Chiikawa）」合作，推出一系列聯名玩偶、生活用品與包款服飾等商品，吸引大批粉絲搶購。在上海開幕的快閃店10小時銷售額達268萬元（人民幣，下同，約37.2萬美元），創歷史新高，還有消費者在開幕當天凌晨2時就帶著被子在店外排隊。

每日經濟新聞報導，名創優品與吉伊卡哇聯名商品快閃店，首站開在上海靜安大悅城，於3月29日開幕。當天凌晨2時就有粉絲帶著被褥在店外排隊，當天早上6時40分，就有消費者被告知購買名額已滿，但後來店家再度開放購買名額，活動現場火爆異常。

29日早上的上海靜安大悅城，有粉絲凌晨2時就帶著被褥去排隊了。(取材自每日經濟新聞)

吉伊卡哇是時下中國年輕人最喜歡的表情包，源自於日本漫畫家Nagano的漫畫作品，主角是三隻可愛畫風的小動物。報導稱，除了形象可愛，其故事情節與打工人現實生活相似，因此廣受年輕人喜愛。但吉伊卡哇此前在中國並沒有官方授權的周邊商品店，粉絲除了親自去日本購買，就只能在網路上找代購，如果遇到熱門款式、限量商品，價格甚至會翻好幾倍。

吉伊卡哇(Chiikawa)是出自日本漫畫家Nagano在社交平台上連載的一個小漫畫。(取材自每日經濟新聞)

有網友就在網上發文抱怨，快閃店的排隊人潮中有不少黃牛，還有不少上了年紀的大爺大媽們想插隊被抓包；在二手交易平台，原價幾十元的商品被大量掛出，價格翻倍。

上海動漫 行業協會秘書長張煒受訪表示，喜歡吉伊卡哇的群體主要包括了高中生、大學生和剛剛上班的年輕人，這個群體比較看重這種單純的「情緒價值」的玩偶，有助減輕生活壓力；另一方面，年輕人把參與這種「限定限時」的購物活動當成一種社交活動，只要能買到一點沒買到的東西、能看到一些有共同愛好的人，這件事情就值得去。