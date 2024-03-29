老故宮人王子林 從紫禁城文武建築佈局體察中華文脈

圖為故宮開封菊花展，旨在重現清代紫禁城菊花綻放盛況。（中新社資料照）

紫禁城是全世界現存最大最完整的古代木結構宮殿建築群，已有600餘年歷史。行走其中，人們很容易感受到它的宏偉壯麗。故宮博物院的生命線，就依附在紫禁城的宮殿中，順著它的文化脈絡生長、延伸。

這座建築群的至美境界體現在何處？如何從紫禁城的文武建築佈局體察生生不息的中華文脈？故宮博物院研究室主任、研究館員王子林日前接受中新社專訪，予以解讀。

記者：您如何看紫禁城建築佈局的特點？

王子林：漫步北京紫禁城中，細心的觀眾或許會發現，城內文化、文治方面的建築、設施多在東側，兵刑、武備性質的宮殿、設施多在西側。比如，太和殿前東西兩側聳立著兩座重檐樓閣，東為體仁閣，西為弘義閣，黃色琉璃瓦廡殿頂，形成東西對峙護衛正殿的格局。

這種東文西武的建築格局，可以追溯到洪武時的南京都城。朱元璋定都南京，創建紫禁城，在正殿奉天殿東西兩側建文樓、文華殿和武樓、武英殿。明代之前，重要建築的正殿兩側雖有文武二組建築，但並沒有強調文與武的特質，而是把它視為鐘樓和鼓樓的形制，在整個宮城和都城中都是孤立的。

北京紫禁城於明永樂年間開始建設，也強調文武特質，並在文武二樓後面建文華殿和武英殿，並與北京城的崇文門和宣武門遙相呼應，形成新的城市佈局特點，即以中軸為準把城市分為文武對稱分佈的格局。

「割文武而制異」，這就是紫禁城的都城規劃。

記者：紫禁城東文西武的建築佈局有何深意？

王子林：東文西武的傳統可以上溯到《史記》，這一建築格局是傳統文武之道、仁義之道和陰陽之道的體現。它昭示宇宙、天地、世界就是這樣組合的，所以城市也是這樣組合的，如此就構成了一座城市的非凡氣質。

文武之道源自堯舜之道。孟子說「堯舜之道，不以仁政，不能平治天下」，堯舜之道即是仁道，其核心是文德。古人認為，修治文德可以使遠方之人歸服，文德有仁慈、敦厚、溫和、純正等義，正如《論語·季氏第十六》所說，「遠人不服，則修文德以來之」。

明代將都城北京城和宮城紫禁城按文武佈局，目的是「秉文之德」「對越在天」，追求天下太平的理想。

清順治年間，北京紫禁城裡的文昭閣（文樓）改稱體仁閣，武成閣（武樓）改稱弘義閣，將「文」用「仁」代替，「武」用「義」代替。改稱體仁、弘義，目的是強調「守天下曰仁」。

需要指出的是，清代雖易名，實質上仍繼承了傳統文化認知中的核心價值觀。弘義即大義，指君子要遵守社會倫理道德。體仁，則指作為君子首先要有仁德，然後才能教化他人。

記者：今人應如何從紫禁城文武建築佈局，體察生生不息的中華文脈？

王子林：古代中國人信奉陰陽學說，這是傳統哲學思想中非常重要的理論之一。人們將對立、相反、矛盾的事物進行組合，從而形成一個對立統一體，這是對天道的詮釋。

紫禁城的文武格局，實際上就是陰陽格局。這一方面體現在文武建築佈局上，另一方面，政治體制的文武官僚系統是按陰陽之道而設置的。

從周代開始，官員上朝制度就出現了按品位、等級排列的次序；唐代時，雖然沒有出現帶文、武名稱的二樓，但文官是從東門入，武官是從西門入；明代繼承這一傳統，根據《大明會典》的規定，上朝時文官需位於文樓之北西向，武官需位於武樓之北東向。

從文武之道、仁義之道到陰陽之道，使紫禁城的文武建築佈局上昇到了認識本體論的高度。這種文武建築格局，是仁義觀念的反映。仁與義，不僅屬於中華文化的基本價值觀，也是中華民族精神的重要體現。紫禁城作為文化的載體，就像一粒火種，使幾千年的文明內化於建築佈局中，得以薪火相傳。

記者：中西方建築理念存在怎樣的差異？紫禁城的佈局對周邊國家的傳統建築產生哪些影響？

王子林：紫禁城是中國本土文化的產物，是在儒家思想指導下建造的城，因而產生了一套獨特的建築語言，如太和殿、乾清宮、坤寧宮、神武門、午門等。紫禁城的建築雖然在外形上無多大的變化，但它的佈局及其名字的取向卻十分重要，直接關係著這座建築的功用及其所體現出來的豐富精神境界。

正如一百多年前瑞典學者喜仁龍（Osvald Siren）在實地勘踏過紫禁城後所說的，連續的水平和空間的積累以及韵律的意境，是構成紫禁城決定性均衡狀態的基礎，這種均衡狀態也表現出傳說的、哲學的、科學的智慧結晶，使得這座城市精巧地成為宇宙中心的象徵。

西方建築則大為不同。不少西方建築名稱是建築本身形式的體現，比如凡爾賽宮直接用巴黎郊區一個小鎮的名字作為自己的官方名稱，英國的白金漢宮，這一名稱在字面上也沒有深層含義。

中國古代聖賢仰觀天文，俯察地理所發現的宇宙奧妙，被神聖化、情感化，成了不容置疑的理性原則。人們把天體的運行與地球上的時間變化、季節更替對應起來，這樣的思想認識也反映到了建築上。所以，包括紫禁城在內的古建築能與宇宙「對話」，天地山川與建築融為一體。南京奉天殿、北京太和殿的形成，就反映了古人對宇宙之道的認識。

紫禁城的佈局對周邊國家的傳統建築產生了影響。已故建築學家、清華大學郭黛姮教授曾指出，越南皇宮位於順化城，其順化城和皇宮均參照北京古城、皇城而建。

記者：作為一名工作35年的老「故宮人」，您行走在紫禁城有何感懷？

王子林：每當我站在太和殿的月台上放眼望去，東邊是體仁閣，西邊是弘義閣，凡與文、仁、春有關的建築皆位於東方，凡與武、義、秋有關的建築皆位於西方。東方是太陽升起的地方，春回大地，陽氣升騰；西方是太陽落入的地方，七月流火，陰氣凝聚，形成城市中的一陰一陽。我認為，從古至今，中國人皆具有仁心，這是中華文脈代代相傳的根基。