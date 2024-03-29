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甘露寺招義工 網聯想甄嬛傳 被澄清「此寺非彼寺」

中國新聞組／北京29日電
福建泰寧甘露寺發布招聘義工信息，因與影視劇「甄嬛傳」中著名場景設定地甘露寺同名，引發網友熱議；圖為航拍照。（中新社）
福建泰寧甘露寺發布招聘義工信息，因與影視劇「甄嬛傳」中著名場景設定地甘露寺同名，引發網友熱議；圖為航拍照。（中新社）

福建泰寧甘露寺發布招聘義工信息，因與影視劇「甄嬛傳」中著名場景設定地甘露寺同名，引發網友熱議；該寺的道尚居士表示，此「甘露寺」非彼「甘露寺」，且招聘信息也是常年掛在官網的，不存在蹭後者熱度。 

荔枝新聞報導，道尚居士稱，寺院每次招聘都有一定的要求，希望應聘者「是誠心過來求佛法智慧的，而非獵奇」，寺院住宿餘量有限，本次大概就招兩到三人。

報導指出，有網友表示，「此甘露寺非嬛嬛的甘露寺，我還是想去試試的」、「我去我去我要去甘露寺修行，我能過情關，回來我就所向無敵了」、「這是通往智慧的大門，嬛嬛就是在甘露寺獲得了智慧啊」、「這不得去進修下，回來就變鈕鈷祿，我離鈕鈷祿就只差這一步」。

但也有網友稱，「上次看到一個寺裡的作息表，凌晨3點就要起來打更，勸退了」、「招義工還搞饑餓營銷呢，忘了嬛嬛受過的苦嗎」；還有人打趣道，「我以為是鬼滅之刃裡的甘露寺」、「凌雲峰缺打掃的嗎」、「請問蘭若寺還招人嗎」。

甘露寺創建於1146年（宋朝），其建築特色為「一柱撐天，不假片瓦」，沒有用鐵釘，工藝精湛，巧奪天工，雕梁畫棟，另具一格，為中國建築藝術的珍品，在1950年代被劃入省級重要文保區，1961年春因一場大火化為灰燼，現在看到的甘露寺是後來的仿製品。

「甄嬛傳」拍攝地網傳是北京戒台寺。（取材自微博）
「甄嬛傳」拍攝地網傳是北京戒台寺。（取材自微博）

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