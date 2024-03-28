只住上海幾年…外送小哥拒繳社保 稱每月700寧寄回家

多名外送小哥表示不願意繳納社保；社保示意圖。（取材自上觀新聞）

中國網上近期掀起討論退出社保熱潮，上海市人大常委會25日組織一場立法大討論，一名來自「美團」的90後外送小哥道出自己的想法：「我來自農村，社保對我來說，意義不大，我是不願意繳納的」，激起同場多數人附和。

上觀新聞報導，這場立法大討論79名參與者中，有美團、餓了麼、申通、中通、韻達、京東、極兔等快遞小哥，有家政代表、叫車司機，也有餓了麼、美團等平台公司代表，有產業協會代表，也有工會組織，還有全國人大代表等。

市人大代表劉華新認為，目前不少新就業 人群沒有納入社會保障，使得基本權益受到影響，「對超大型城市來說，保障新就業勞工的社保，就是保基本。」不過，快遞小哥們似乎對「社保」並沒那麼在意。

一名美團外帶小哥說：「我了解到，如果繳社保，每個月我個人要出700元（人民幣，下同，約97美元），這700元相當於我要送100個訂單。這700元我寄回老家，給我女兒買點玩具不好嗎？而且我在老家已經繳了新農合（新型農村合作醫療）。」

「繳社保的意義就是，等我老了會有保障，但是我不一定會在上海待多少年，而社保能退嗎？退不了！當然，如果平台能百分百承擔社保，那我也願意的。」這名美團外帶小哥說道。

另一名外賣小哥也持同樣的想法：「如果打算長期待在上海，我是願意繳的，但只是在上海住幾年的話，不會繳。我也有新農合，最終是要回家鄉的。」

來自圓通快遞的一名小哥表示，「為啥很多人不願繳？一來，我們快遞業的小哥來自全國各地的農村，在老家都有新農合；二來，我們也沒法滿足社保繳納數額的上限，按照規定社保要繳納15年，我們很難達到，而且快遞業中50多歲的小哥占比也不少。 」

一名中年人說：「我是『餓了麼』代理商，下面有幾百個騎手，我和騎手們也聊過，85%以上都不願意繳社保。」

一名美團外賣小哥透露，自己一個月基本能跑8000元到1萬元，但上海租屋成本比較高，房租加上家水電煤至少要2000元（約277美元）。 「我上有老、小有小，700元這筆支出更願意用在當下。」

公開資料顯示，社保即社會保險，是中國強制社會多數成員參加的一種社會保障制度。社保主要包括養老保險、醫療保險 、失業保險、工傷保險和生育保險等5個險種，其中，工傷保險和生育保險由用人單位繳納，其餘由用人單位和個人按一定比例共同繳納。