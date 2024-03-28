北京茅盾故居重新開放 文壇巨擘將穿越齊聚客廳聊天

北京茅盾故居修繕後開放。（取材自北京青年報）

2024年3月27日是中國現代文學作家茅盾逝世43周年紀念日。因修繕暫時關閉的北京茅盾故居，選在這一天恢復開放，並以數位科技呈現故居會客廳。

北京青年報報導，記者27日走進位於北京市東城區後圓恩寺胡同的茅盾故居，首先映入眼簾的是位於大門內側的影壁，上嵌鄧穎超書寫的「茅盾故居」金字黑底的大理石匾額，影壁前方有一口荷花缸；院內矗立著漢白玉材質的茅盾半身雕像，置於一尊黑色大理石基座上。

中國現代文學館常務副館長王軍表示，1974年茅盾遷居於此，1981年3月27日茅盾去世後，經中共 中央書記處批准，該地改建為「茅盾故居」。作為北京市第一批不可移動革命文物，茅盾故居歷經40年風吹日曬出現了一些年久失修的情況。

「為此，在疫情 期間，我們遵循文物修舊如舊的原則，按照文物部門的相關要求，透過公開招投標的方式，聘請有文物修復資質的公司對茅盾故居進行了維修。」王軍稱，以原始形態保留了茅盾故居會客廳、臥室以及浴室、冰箱、鞦韆等生活場景物品。

「在這書房內有寫字台、沙發，茶几上堆放著的是他寫回憶錄《我走過的道路》時，備查的舊期刊、平時收集的剪報資料以及晚年閱讀過的書籍。」工作人員說，茅盾晚年身體不太好，需要長期服藥，一旁的桌子上擺滿了各種藥瓶。

保護好茅盾故居的同時，王軍表示，文學館正在對茅盾故居做一些數位化的場景展現探索。例如茅盾長期擔任中國作協主席，與冰心、巴金，丁玲等文壇大家常有書信往來。 「對此，我想利用人工智慧技術在這茅盾故居會客廳做一個茅盾與這幾位文壇大家交流對話的場景，數位化呈現茅盾的文學思想及人格魅力。」

就在茅盾故居開放當日，茅獎得主李洱也前往參觀。他說，「茅盾的《子夜》是中國現代文學史上第一部現代形式的白話小說，他本人的創作留給後來的作家很多啟示。茅盾寫都市，他有對中國南方小鎮生活的描述。他的創作面是非常寬廣的。他的手法基本上是現實主義手法。」

據展陳人員介紹，茅盾的表叔盧學溥卸任北洋政府財政部 公債司司長一職後，來到上海做「寓公」。 1931年秋天，茅盾經常出入盧公館，接觸了不少政界要員、金融家、實業家、商界和軍界人物，從他們那裡了解了當時諸多社會現象，萌生了創作《子夜》的設想。