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浙女禮讓救護車 車卡「馬路牙子」為何獲贈18萬元、同牌新車?

中國新聞組／北京28日電
小白車禮讓救護車卻卡馬路牙子。（視頻截圖）
小白車禮讓救護車卻卡馬路牙子。（視頻截圖）

近日，浙江台州一名女子因急著禮讓救護車，導致自己的車輛卡在馬路牙子(路邊凸起的路緣)上。她的善舉被駕駛車輛的品牌方看到後，廠家當即決定，獎勵她一輛價值18萬人民幣、全新的同品牌轎車。

九派新聞報導，從浙江台州市路橋區委宣傳部獲悉，這名女子名叫葉冰馨，在溫嶺市愛仕達電器有限公司上班。

18日8時許，她正在上班路上，等紅燈時聽到後面傳來救護車的聲音。葉女士就想著要幫救護車讓道，但是前面就是紅燈，如果自己繼續行駛，會有很大的安全隱患。

「我當時想著靠右給他讓一下路，沒看到馬路牙子有這麼長，就不小心卡住了。」葉女士說，車子被頂了起來，導致車輛輪胎只能空轉。

還好旁邊的熱心保全和市民開始幫忙，在車輪下方墊了一個井蓋，路面執勤人員也很快趕到，在車下墊了幾塊石頭。10多分鐘後，車子總算從馬路牙子上開出來了。

葉女士的善舉也被駕駛車輛的品牌方看到，為宣傳她的善舉，廠家當即決定，獎勵她一輛全新的同品牌轎車，並為葉女士原來的轎車做了全方位的檢修保養。

當談到自己當時的善舉，葉女士表示自己的行為不值一提，其他人碰到也會做出一樣的舉動。

對於獎勵，葉女士表示又驚又喜。 「廠商真的太溫暖了，我很感謝。我這輛T03其實挺好開的，這個車又小又靈巧，很好停車。我老公一直想買C10，沒想到以這樣的方式得償所願了。所以還是正能量會帶來更多的正能量，太感謝了。」她說。

浙江台州一女子為禮讓救護車，不慎將車子開上馬路牙子。（取材自微博）
浙江台州一女子為禮讓救護車，不慎將車子開上馬路牙子。（取材自微博）

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