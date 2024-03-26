我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

江西農村彩禮漲到50萬 結婚更難 網友：重男輕女

記者賴錦宏／綜合報導
部分農村結婚聘金越漲越高，導致許多男性因此結不起婚。（中新社）
部分農村結婚聘金越漲越高，導致許多男性因此結不起婚。（中新社）

中國男女比例失衡，導致男性「結婚難」的問題日益嚴重。有報導指出，江西農村的「彩禮」（即聘金）已由人民幣30萬元上漲到50萬元（約6.9萬美元），讓部分農村青年根本結不起婚，也讓彩禮話題再度成為網路熱搜，許多中國網友認為這是「重男輕女」的結果，也有人認為不應把「男方的無能嫁禍給彩禮」。

據新浪財經報導，華中師範大學中國農村研究院早前發布農村大齡男青年婚配難的調研報告顯示，近年來，部分農村大齡男青年婚配難題愈演愈烈。

江西農村青年程為（化名）就感嘆，其所在的農村地區，近年僅結婚要的彩禮已經從人民幣30萬元漲到50萬元左右。

在中國農村，像程為這樣因為結婚費用太高而結不起婚的男青年不在少數。報導指出，在近期的調查採訪中發現，部分農村地區結婚除高額彩禮外，男方往往還會被要求必須在縣城買房、買車等，導致男青年婚配難現象。

專家認為，部分農村地區適婚男女數量不均衡，攀比和從眾心理又進一步催生高昂結婚成本，導致大齡男青年婚配難題愈演愈烈，建議官方加大推進移風易俗力度，通過完善村規民約等方式治理高額彩禮。

針對彩禮金額太高導故結婚難，網友紛紛留言表示：「呵呵，流產女嬰的時候就該想到這麼個結果了」、「高彩禮是邏輯的自然發展，反彩禮搞成政績形象工程。落到這個下場就是活該了」、「這屬於因果循環，既然重男輕女，男人就該多拿錢出來，結不起婚就多找找自己的原因！」、「適婚年齡的女性數量少是客觀因素」、「不要把自己的無能嫁禍給彩禮。」

上一則

雨中致辭火了 「網紅校長」王樹國執掌福耀科大

下一則

樊振東身分證、手機號被惡意傳播 與王楚欽退賽有關？

延伸閱讀

鄱陽湖跌破10公尺「低枯水位」 官方示警枯水成常態

鄱陽湖跌破10公尺「低枯水位」 官方示警枯水成常態
飆到40℃ 熱浪襲捲馬來西亞 有民眾1天洗澡6次消暑

飆到40℃ 熱浪襲捲馬來西亞 有民眾1天洗澡6次消暑
「辣椒炒辣椒」是什麼菜？掀中國吃辣第1省討論

「辣椒炒辣椒」是什麼菜？掀中國吃辣第1省討論
遏天價彩禮陋習 江西女「試婚」：只要12萬 婚後1年再收

遏天價彩禮陋習 江西女「試婚」：只要12萬 婚後1年再收

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍