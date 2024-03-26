江西農村彩禮漲到50萬 結婚更難 網友：重男輕女

部分農村結婚聘金越漲越高，導致許多男性因此結不起婚。（中新社）

中國男女比例失衡，導致男性「結婚難」的問題日益嚴重。有報導指出，江西農村的「彩禮」（即聘金）已由人民幣30萬元上漲到50萬元（約6.9萬美元），讓部分農村青年根本結不起婚，也讓彩禮話題再度成為網路熱搜，許多中國網友認為這是「重男輕女」的結果，也有人認為不應把「男方的無能嫁禍給彩禮」。

據新浪財經報導，華中師範大學中國農村研究院早前發布農村大齡男青年婚配難的調研報告顯示，近年來，部分農村大齡男青年婚配難題愈演愈烈。

江西農村青年程為（化名）就感嘆，其所在的農村地區，近年僅結婚要的彩禮已經從人民幣30萬元漲到50萬元左右。

在中國農村，像程為這樣因為結婚費用太高而結不起婚的男青年不在少數。報導指出，在近期的調查採訪中發現，部分農村地區結婚除高額彩禮外，男方往往還會被要求必須在縣城買房、買車等，導致男青年婚配難現象。

專家認為，部分農村地區適婚男女數量不均衡，攀比和從眾心理又進一步催生高昂結婚成本，導致大齡男青年婚配難題愈演愈烈，建議官方加大推進移風易俗力度，通過完善村規民約等方式治理高額彩禮。

針對彩禮金額太高導故結婚難，網友紛紛留言表示：「呵呵，流產女嬰的時候就該想到這麼個結果了」、「高彩禮是邏輯的自然發展，反彩禮搞成政績形象工程。落到這個下場就是活該了」、「這屬於因果循環，既然重男輕女，男人就該多拿錢出來，結不起婚就多找找自己的原因！」、「適婚年齡的女性數量少是客觀因素」、「不要把自己的無能嫁禍給彩禮。」