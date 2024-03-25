25歲何杰參戰巴黎奧運 中國馬拉松進入「206時代」

何杰在比賽中衝線。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)

無錫馬拉松 日前開跑，中國25歲選手何杰以2小時06分57秒的成績完賽，打破中國紀錄，幫助中國馬拉松進入「206時代」。

澎湃新聞報導，何杰連續兩年在無錫馬拉松打破中國紀錄。2023年3月19日，何杰跑出2小時7分30秒，一口氣將任龍雲在2007年創造的2小時8分15秒的全國紀錄提升45秒，中國馬拉松進入「207時代」。

24日的無錫馬拉松，何杰第四個衝過終點線。他賽後透露，自己在無錫馬拉松比賽前不久才回到中國國內，面對強大的參賽陣容，自己賽前其實在心態上有些起伏。「我對今天的成績非常滿意，之前在肯亞的訓練確實練到了。事實證明，愈強的對手可以讓我變得更強。其實我今天的目標就是衝著紀錄來的，我就是想要讓中國馬拉松進入206時代。」

何杰（左）在比賽後慶祝。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)

「這個成績不是我一個人的，是我們一群人一起創造的。」何杰在賽後表示，肯亞的冬訓是成績提升的關鍵，「當時月跑量超過1000公里。」此外，主教練肖麗對他的指導和幫助也很重要。

在賽後的混合採訪區，何杰一把抱起肖麗，笑著說道，「我說過了不會讓你失望，你放心。」肖麗兩眼含淚。

如今，25歲的何杰可謂是中國馬拉松中最閃耀的新星。去年在無錫，他已經順利達標巴黎奧運 的2小時08分10秒，確定參賽。