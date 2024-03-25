我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

25歲何杰參戰巴黎奧運 中國馬拉松進入「206時代」

中國新聞組／綜合報導
何杰在比賽中衝線。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)
何杰在比賽中衝線。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)

無錫馬拉松日前開跑，中國25歲選手何杰以2小時06分57秒的成績完賽，打破中國紀錄，幫助中國馬拉松進入「206時代」。

澎湃新聞報導，何杰連續兩年在無錫馬拉松打破中國紀錄。2023年3月19日，何杰跑出2小時7分30秒，一口氣將任龍雲在2007年創造的2小時8分15秒的全國紀錄提升45秒，中國馬拉松進入「207時代」。

24日的無錫馬拉松，何杰第四個衝過終點線。他賽後透露，自己在無錫馬拉松比賽前不久才回到中國國內，面對強大的參賽陣容，自己賽前其實在心態上有些起伏。「我對今天的成績非常滿意，之前在肯亞的訓練確實練到了。事實證明，愈強的對手可以讓我變得更強。其實我今天的目標就是衝著紀錄來的，我就是想要讓中國馬拉松進入206時代。」

何杰（左）在比賽後慶祝。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（...
何杰（左）在比賽後慶祝。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)

「這個成績不是我一個人的，是我們一群人一起創造的。」何杰在賽後表示，肯亞的冬訓是成績提升的關鍵，「當時月跑量超過1000公里。」此外，主教練肖麗對他的指導和幫助也很重要。

在賽後的混合採訪區，何杰一把抱起肖麗，笑著說道，「我說過了不會讓你失望，你放心。」肖麗兩眼含淚。

如今，25歲的何杰可謂是中國馬拉松中最閃耀的新星。去年在無錫，他已經順利達標巴黎奧運的2小時08分10秒，確定參賽。

何杰在比賽中衝線。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站...
何杰在比賽中衝線。最終，他以2小時06分57秒的成績獲得全國馬拉松錦標賽（第一站）男子組冠軍並創造了新的全國紀錄。(新華社)

馬拉松 巴黎奧運

上一則

同事升職你不急、漲租就多睡覺…中國年輕人「淡淡活著就好」

下一則

實探北京最大二手車市場 新能源車成燙手山芋

延伸閱讀

法國啟動最高級警戒 莫斯科遇襲後巴黎奧運蒙恐攻陰影

法國啟動最高級警戒 莫斯科遇襲後巴黎奧運蒙恐攻陰影
白線斑蚊威脅巴黎奧運 法國致力防治

白線斑蚊威脅巴黎奧運 法國致力防治
女性第一人 40歲英國跑者征服地表最難超馬 倒數99秒衝破終點

女性第一人 40歲英國跑者征服地表最難超馬 倒數99秒衝破終點
波士頓馬拉松爆炸案 被告質疑陪審員有偏見 又提上訴

波士頓馬拉松爆炸案 被告質疑陪審員有偏見 又提上訴

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」