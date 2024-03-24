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孕婦用餐「免排隊」網批：慷人之慨 知名餐廳：天大地大媽最大

中國新聞組／綜合報導
網民發文稱該餐廳推出孕婦免排隊服務損害其他顧客權益。(取材自極目新聞)
網民發文稱該餐廳推出孕婦免排隊服務損害其他顧客權益。(取材自極目新聞)

中國知名連鎖餐廳「火燒雲傣家菜」推出孕婦免排隊服務，贏得不少準媽媽的讚賞。但是有網友認為，此舉對於其他顧客不公平。對此，「火燒雲」回應：「天大地大媽媽最大。」

極目新聞報導，近日有網友分享在一家火燒雲門店就餐的經歷稱，自己排隊等位，等到前方只剩一個號時，多位孕婦沒有排隊直接進店就餐，自己繼續排了一個小時。有其他網友稱，火燒雲門店會讓孕婦優先，不用排隊直接進店。

「火燒雲傣家菜」在北京、上海共有5家門店，品牌有一項針對寶媽的優惠福利：孕期準媽媽免排隊。火燒雲品牌方面工作人員稱，公司參考公共場所對孕婦讓座的做法，「孕媽媽本來就是需要特別照顧的。」火燒雲創始人的帳號曾發文表示，「天大地大媽媽最大。」

火燒雲門店工作人員稱，孕婦告知服務員就可以優先安排入座，同行者也可以一起就餐。所有門店都是這樣的做法。「顯肚」的孕婦過來，服務員會直接安排；如果是不「顯肚」的，需要出示妊娠相關證明，如孕檢報告等。

雖然大多數顧客對於孕婦很能體諒，但也有另一派認為，餐廳這樣的作法損害其他顧客的利益，這是「慷他人之慨」。

一名網友稱，自己到上海一家火燒雲門店排隊等號期間，連續看到有兩名自稱孕婦的人沒有排隊，與幾名同伴一起進店，但她們看上去不像是孕婦，也沒有出示檢查報告等材料。有工作人員表示，若是有人刻意冒充孕婦，他們也沒有辦法。

浩海火燒雲傣家菜官方公眾號信息顯示，該品牌有一項針對寶媽的優惠福利——孕期準媽媽...
浩海火燒雲傣家菜官方公眾號信息顯示，該品牌有一項針對寶媽的優惠福利——孕期準媽媽免排隊，享受優先安排就餐福利。(取材自極目新聞)

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