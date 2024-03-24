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人多活少薪降 北京零工嘆錢難掙 民間：與其攻台不如增進民生

中國新聞組／北京24日電
中國國家統計局20日發布最新數據，顯示今年2月份全國城鎮統計失業率回升到5.3％，是去年8月以來最高點。圖為山西太原求職者在招聘會上尋找工作機會。（中新社）
中國國家統計局20日發布最新數據，顯示今年2月份全國城鎮統計失業率回升到5.3％，是去年8月以來最高點。圖為山西太原求職者在招聘會上尋找工作機會。（中新社）

中國經濟復甦不如預期，今年2月全國城鎮失業率創去年8月以來最高，即使在知名的北京馬駒橋零工市場，也是「人多活少薪降」，半日工80元（人民幣，下同，約11美元）不包飯仍馬上就招滿人，而這薪資僅有此前的近半，大批勞工嘆「錢不好賺」。而中國民眾對經濟困頓的不滿已開始壓過民族主義者的「祖國統一」聲音，民間充滿反戰情緒，嘆「與其攻台不如增進民生」。

據國家統計局20日發布最新數據，今年2月份全國城鎮統計失業率回升到5.3％。而自從去年12月應用新統計方式（剔除在校學生）以來，三個年齡段失業率全部逐月遞升。這也反映在北京最大的零工市場馬駒橋，明報直擊，這裡也浮現「人多活少薪降」就業狀况，單日有200多勞工在現場等待工作機會，中年男性居多，折射當前製造業和消費行情。

馬駒橋散工求職點是全國6900個零工（散工）市場的典型代表，網傳京城有「落難必闖馬駒橋」打工說法，不過，明報報導引述來自河北邯鄲的54歲老李說，來了五天，他發現傳說中的馬駒橋名不副實，「這裡活少，人多」；前一陣子全國兩會開會期間，北京一些工廠要停工，工作機會更少了。

另一名待業勞工老高也說，馬駒橋現在不僅競爭大，一些工種有年齡限制，而且薪金也降低了。前一天，他應聘分揀速遞件的工作，日結150元（約21美元），時間是早7時至晚7時，再加路途耗時，用去他15個小時。此前聽同鄉說，去年馬駒橋速遞件分揀、卸貨工作日薪至少180元（約25美元），雙十一前夕更高達350元（約48.4美元），現在「錢不好掙」。

現場第一家營業的中介店喊出「半個班80」，這份半日工負責為速遞公司卸貨，儘管80元不多，半日工也不包飯，還是很快招滿七人，包括老李。相較中年人，年輕人在這裡求職更容易，一女招聘人員說「（求職）人太多了」「頂多放寬到42歲」。

另據自由亞洲電台引述英國曼徹斯特大學曼徹斯特中國研究所「霍斯沃斯計畫」研究員王濤（Tao Wang，音譯）在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌發表文章指出，大陸外長王毅今年1月9日在演說中強調「中國14億全體人民達成與台灣統一的決心堅定不移」， 但抖音最熱門的回應是「我反戰，除非是為了自衛」。

文章指出，數以萬計大陸社群媒體用戶質疑犯台作戰的成本，許多人表達不滿、嘲諷和反抗。 一名來自上海的男子抱怨「誰要去打仗？我死了誰來付我的房貸車貸？ 」顯示中國大陸民眾對國內困頓經濟現實的不滿，已開始壓過民族主義者的犯台聲音。一個明顯原因是大陸經濟放緩。

勞工 全國兩會 王毅

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