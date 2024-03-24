青年高失業率 碩畢生覓職一樣難

中國青年失業率持續居高不下，連畢業研究生也面臨著就業 困難的問題，2020年入讀山東一所高校理工科研究生的陳先生表示，他認為這種畢業研究生低就業率的現象很普遍：「反正壓力挺大的，大部分同學都去讀博了、深造了。」

中國的研究生畢業人數呈現出快速上漲的趨勢，資料顯示，在2021、2022、2023年，中國的研究生畢業人數分別是77.3萬、86.2萬、101.5萬人，而在今年，這一數字預計將高達117.65萬。

自由亞洲電台報導，近日在社交軟件小紅書 上，一位來自西北農林科技大學網友的一篇短文引起關注，他表示，3月20日學校葡萄酒學院給畢業生開會，「會議內容講到今年就業形勢尤為嚴峻，截止到目前，博士生簽約率15.9%，研究生簽約率35.5%，但本科生只說了考研上線率沒敢說簽約率（考研上線率還下降了），那我大膽猜測本科簽約率連15.9%都沒到。」

陳先生表示，在他的同學中，大部分人都出現了一種心理落差，「大部分人開始讀研的時候，都有一種高學歷、好學歷一定能找到好工作的心理；在讀期間聽到有人沒找到對口專業，總以為不對口的情況來不到自己身上，找到對口的也很難。所以，大部分人也只能去讀博了。」

近年在上海一所高校就讀研究生的錢先生表示，「其實研究生找不到工作的問題已經有了好多年，很多師兄師姐也講過這個問題，不過現在更嚴重了，所以才被人關注到。」

一位網友日前發帖詢問道，「024屆研究生都找到工作了嗎？」這位網友表示，自己的研究生「白讀了三年」，而這一帖子下面的評論可謂「哀鴻遍野」，有人直接地表示「沒有」，或發問道「大家都怎麽找到工作的」；還有人表示，自己是「211院校」的碩士，但找到的工作只是「稅前6000、單休」；還有人表示，自己是「985院校」的本科、碩士畢業生，但也沒有好的工作機會。數以百計的回帖人的IP地址顯示，他們來自中國東部、西部的幾乎各個省份。