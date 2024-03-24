關係緊密 中製電動車在緬甸獨大

緬甸 的司機正在轉向電動汽車（EV），此舉凸顯了軍政府與中國日益增長的關係，大多數電動汽車和零部件都是在中國製造的。

美國之音報導，緬甸的行業專家表示，中國的經濟型汽車將繼續主導電動汽車市場，因為執政的軍政府已禁止進口其他地方生產的電動汽車。該禁令也適用於豪華車型。

專家們還表示，國際制裁使軍政權難以獲得購買為內燃機（ICE）車輛提供動力的進口汽油或柴油燃料所需的硬通貨。

據報導，雖然因為電動汽車的用戶界面和駕駛員輔助功能，緬甸年輕人將電動汽車視為「車輪上的iPhone」，但更多的潛在買家認為，鑑於缺乏充電基礎設施和持續的停電現象，推動電動汽車是不現實的。

根據緬甸公路運輸管理局的數據，去年，緬甸啟動了一項為期一年的電動汽車試點項目，使電動汽車在一年內增長了六倍多。

緬甸電動汽車行業的一位分析師指出，中國電動汽車供過於求以及軍政府禁止進口高端豪華電動汽車的政策推動了這一趨勢。

不願透露姓名的緬甸分析師表示，對於那些想要新車的人來說，中國製造的電動汽車是唯一的選項。人們因為新的燃油機動車進口禁令而轉向電動汽車。

軍政府最初允許在2023年進口約3000輛中國製造的電動汽車，包括個人使用的電動汽車、公共汽車和出租服務車輛。比亞迪在2023年第四季度的全球電動汽車銷量超過前市場領導者特斯拉 （Tesla ）。一位緬甸學者表示，電動汽車銷量的擴大反映軍政府與中國的經濟連繫。