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上海小區出現15層樓假山？ 其實是棟樓 住了人

中國新聞組／上海23日電
網友發文引發熱議，很多人在猜測這座假山的來歷。（圖片來源／網頁截圖）
網友發文引發熱議，很多人在猜測這座假山的來歷。（圖片來源／網頁截圖）

近日，有網友在小紅書上發帖，稱路過上海市普陀區某小區時，發現兩棟高層之間有一座數十米高的假山，大概有15層樓高，造型奇特；假山中還能看見一些陽台窗戶以及曬衣服等，引發網友注意，「假山裡居然還住了人」、「看起來好突兀」、「不會影響採光嗎？」

上游新聞報導，該社區物業一名工作人員表示，假山是包裹在這棟大樓外面的，採用了鋼結構，很牢固，「現在裡面是住人的，也有辦公的。」他們平時會定期巡查，「沒有出現過安全問題。」

對此，網友展開熱烈討論，相關留言已經超過1600則。有自稱社區業主的網友表示，這個社區名叫上青佳園，2001年開盤。還有人曬出當時開發商的宣傳海報，宣傳文案包括：「哪裡去找依山傍水的家，黃金大道長壽路旁罕有的超現實主義的住宅社區，就能滿足你所有的幻想。」資料顯示，2001年開盤的時候，該社區房價每平方公尺3900元到5200元人民幣（約664.8美元）。

上青佳園位於上海普陀區，附近有上海地鐵7號線和13號長壽路站。一位附近工作的房屋仲介介紹，「假山專門避開了窗戶和陽台，不會影響採光，底下除了住人，還有一些餐廳、訓練機構等。如果租房買房喜歡假山這個特色的話，可以找這兩棟樓的中高層位置。」

這個小區建於2004年，位於普陀區長壽路繁華地段，距離上海地鐵7號線13號線長壽路站僅需百公尺距離。

據介紹，兩棟高層建築為該小區30和31號樓，各有28層，假山則緊貼這兩棟樓，高度約50公尺。小區業主表示，假山是與30、31號大樓一起建造，約在2003年完工。上海登山協會曾申請在此攀岩但被物業謝絕。小區物業負責人表示，假山是該樓盤的開發商建造的，也傳是因「風水問題」，兩座假山實為人工石材材質，中間是空心的，物業會定期給假山的內部固定支架進行維護、上漆、加固。

上海某社區大樓中間矗立了一座假山，仔細觀察可以發現假山上有不少窗戶，也安裝了空調...
上海某社區大樓中間矗立了一座假山，仔細觀察可以發現假山上有不少窗戶，也安裝了空調。（取材自上游新聞）

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