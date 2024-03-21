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溫州超豪華金裝地下骨灰堂 1格位2萬起跳 網嘲「死不起」

中國新聞組／北京21日電
圖為地下骨灰堂。（取材自紅星新聞）
圖為地下骨灰堂。（取材自紅星新聞）

近日網路上多段影片顯示，浙江溫州蒼南縣靈溪鎮一村建有地下骨灰堂，單一骨灰格位對外售價2萬（約2800美元）到10萬元不等，引發社會討論。影片中，骨灰堂內部金碧輝煌，多人參觀拍攝，一名銷售人員正在介紹骨灰格位。

紅星新聞報導，該骨灰堂系蒼南縣靈溪鎮浦南村公墓（骨灰堂）。公墓負責人介紹，公墓是經營性公墓。「價格方面，民政局這邊還沒有審批下來，各種系列的產品都會有，均價兩萬多、三萬多、四萬多都有，具體看什麼位置。」

上述公墓負責人介紹，市場上與此類似的項目還沒有，他認為，年輕人對這種形式的墓葬接受程度會相對更高一點，這也是未來的趨勢。「公墓的特色主要有三：一是節地，跟傳統的陵園相比，節地約30多倍。二是祭拜的方式，我們跟傳統的陵園不一樣，傳統陵園可能還有焚燒等現象，我們是透過線上或線下的網路祭拜，或是室內的祭拜。三是生態方面，整體的綠化率非常高，環境也是非常好的。」

據報導，該墓地與一般房地產一樣有產權，大概是50年。目前，蒼南縣靈溪鎮浦南村公墓（骨灰堂）已對全社會開放。

根據蒼南縣人民政府官網消息，2021年1月5日，蒼南縣自然資源與規劃局決定以掛牌方式，出讓蒼南縣靈溪鎮浦南村公墓（骨灰堂）地塊國有建設用地使用權。同年6月29日，蒼南縣自然資源與規劃局頒發的《建設工程規劃許可證》顯示，建設單位為蒼南縣億元實業有限公司，項目名稱為「節地生態型經營性骨灰堂（公墓） 」，其中，地上計容建築面積1633.23平方米，地下不計容建築面積1萬2667.35平方米。

另據公開訊息，2016年，溫州市被中央文明辦列入全國農村移風易俗改革試點地區，按照「嚴格喪事管理、推動集中辦理、倡導殯葬新風」的工作思路，2022年12月起，蒼南縣在全縣範圍內開展喪事集中到縣殯儀館辦理。

影片引起網友關注，有網友評論「50年以後是不是還要續費」「死不起就別死」「另類房地產開發。」

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