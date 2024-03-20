蔡元培 、莫言到北大考研？「真有其人」網沸騰

考生蔡元培上了北大碩士複試名單。(視頻截圖)

北京大學國際關係學院18日發布2024年碩士複試公示名單，排在第一位的考生名為「蔡元培」，與北京大學前校長、中國近代教育家蔡元培同名，引發網友熱議。值得注意的是，另一名叫「莫言」的考生，同樣入列複試名單，位列序號第42。

北京大學前校長蔡元培。(取材自微博)

紅星新聞報導，根據名單資訊顯示，考生蔡元培複試的專業是科學社會主義與國際共產主義運動，該專業共有兩名學生將參加複試，蔡元培的考研初試總分是388分，比第二名考生的351分多出37分。而在學院的整個公示名單資訊中，考生蔡元培也被排在了第一位。

3月19日下午，北京大學國際關係學院表示，公告的信息是準確的，考生的名字確為本人真實姓名，與當過北大校長的蔡元培同名僅是巧合，一切複試程序都是依照規章制度來進行的。

因與近代教育家蔡元培重名，北大複試榜單因此引發許多網友的關注，「這簡直就是歷史的輪迴。」許多網友在留言中表達了祝福，「專業課有一科考了141分，一看就知道很強」；還有網友說，「名字就是一個代號，叫什麼都無所謂，不過希望他未來能夠和蔡元培一樣強」。

報導指出，就在幾年前，還有另一個與蔡元培同名的「學霸」曾在北京大學就讀。根據中國政法大學刑事司法學院網站消息，該校教師蔡元培2013年至2015年曾在北京大學完成法學碩士學位，此後又在2015年至2018年在北京大學完成法學博士。

另據澎湃新聞報導，一名叫「莫言」的考生同樣入列北大複試名單，位列序號第42。

中國諾貝爾文學獎得主、作家莫言。(中新社)