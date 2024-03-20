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國家戰略需要 高校增半導體等24新科系

中國新聞組╱北京20日電
中國的大學將增設24個新科系，圖為去年9月，山東大學舉行2023級本科生開學典禮。(中新社)
中國的大學將增設24個新科系，圖為去年9月，山東大學舉行2023級本科生開學典禮。(中新社)

中國教育部19日公布2024年普通高等學校本科專業目錄。據央視新聞報導，本次普通高校本科專業調整，基於國家戰略需要，24種新專業正式納入本科專業目錄，包括：「大功率半導體科學與工程」、「智能視覺工程」等新科系，2024年起即可進行高考招生。

報導稱，此次專業增設、撤銷、調整共涉及3389個專業布點，數量之多為歷年之最。教育部在本次普通高校本科專業調整中，24種新專業正式納入本科專業目錄，2024年起，即可進行高考招生。目前，目錄內共包含93個專業類、816種專業。

根據教育部公告，此次增設的新科系分為四大類：

一、立足服務國家戰略需要，設置大功率半導體科學與工程、生物育種技術等專業；

二、聚焦科學前沿和關鍵技術領域，深化「四新」建設（指新工科、新醫科、新農科和新文科建設），設置電子信息材料、智能視覺工程、智能海洋裝備等專業；

三、推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，設置中國古典學等專業；

四、聚焦服務健康中國戰略需求，落實體育強國建設部署，設置健康科學與技術、體育康養等專業。

央視新聞指出，教育部還結合經濟社會發展需求變化和專業布局情況，對「國家控制布點專業」範圍進行了動態調整，將資源勘察工程、護理學、助產學調整為「國家控制布點專業」。

所謂「國家控制布點專業」，教育部相關負責人表示，一般來說，有兩類專業會被列入，一類是目前開設此專業的高校很多，市場的需求量已經飽滿，另一類就是涉及國家安全或生命健康等特殊行業的專業。

目前，大學816種專業中，「國家控制布點專業」共有139種，占17%。

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