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中國拚觀光 開放外來客用數位人民幣 210國家地區手機號開通

記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行開放境外赴中人士也可使用數位人民幣支付。（新華社）
中國人民銀行開放境外赴中人士也可使用數位人民幣支付。（新華社）

近年來，電子支付已成中國消費主流，許多觀光客或短期赴中人士都會面臨消費不便的窘境。為持續優化支付服務，中國人民銀行18日發布「境外來華人士數位人民幣支付指南」，開放境外赴中人士下載數位人民幣App境外版（e-CNY App），並使用數位人民幣支付。

據人行微信公眾號消息，境外來華人士數位人民幣支付指南指出，數位人民幣App境外版目前已支援210餘個國家或地區的手機號碼註冊帳號、開通錢包，境外赴中人士無需持有營運機構的銀行帳戶，亦可開通數位人民幣錢包。

指南提到，境外來華人士可使用數位人民幣「隨用隨充」功能，現階段有支援Visa、MasterCard等國際銀行卡，後續有望將接入更多國際卡組織。這代表上述功能可允許用戶無須提前為錢包充值，可直接使用銀行卡進行支付。

指南稱，來自香港的用戶還可透過「轉數快」（快速支付系統）中的當地銀行帳戶為錢包充值。工行、中行等錢包已支援「轉數快」儲值，涵蓋中銀香港、工銀亞洲等十多家香港地區銀行帳戶，更多機構正在接取中。

目前數位人民幣支付方式包括掃描QRCODE、手機碰觸商家POS終端、透過「貼一貼」讀取卡片或穿戴設備硬錢包、在線上商家平台上拉取數位人民幣支付選項。

值得注意的是，指南表示，目前安卓手機可支援手機晶片錢包，部分機型也支援無網無電支付，即手機無電關機下也可使用，「手機無電關機下直接碰一碰商家POS終端也能支付」。

另，據財聯社報導，15日，人行在上海召開在滬金融機構優化支付服務推進會，要求指導在滬金融機構加大工作力度，持續優化支付服務，要讓老年人、外籍赴中人員等，確實享受到中國便利的支付服務。

中國人民銀行18日發布「境外來華人士數位人民幣支付指南」。(取材自微信)
中國人民銀行18日發布「境外來華人士數位人民幣支付指南」。(取材自微信)

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