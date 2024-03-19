會雅詩蘭黛總裁 中國商務部長王文濤：歡迎美企續扎根中國

中國商務部部長王文濤(右)與雅詩蘭黛集團總裁兼首席執行官傅懿德(左)會面。(取材自中國商務部網站)

中國商務部 部長王文濤18日會見美國雅詩蘭黛（Estee Lauder）集團總裁兼首席執行官傅懿德（Fabrizio Freda）時表示，歡迎包括雅詩蘭黛在內的美國企業繼續扎根中國，共享中國龐大市場紅利。不過，華爾街 日報報導，儘管中方在疫後積極吸引外資回歸，但在反間諜法等政治經濟陰影下，「昔日光環已然退卻」。

本報系聯合報報導，根據中國商務部網站消息，王文濤在會面時強調，中國堅定不移推進高水準開放，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，提升外籍人員來華便利性，積極回應包括美資企業在內的外資企業合理關切。

他還指，中國擁有超大規模的中等收入群體，市場潛力持續釋放，歡迎包括雅詩蘭黛在內的美國企業繼續扎根中國，共享中國開放發展和龐大市場的紅利。

傅懿德則稱，會將中國視為全球增長最快的市場之一，願繼續深耕中國市場。

另外，華爾街日報18日發表題為「中國試圖吸引外國人回歸，但昔日光環已然退卻」的報導，直指中國眼下所處的孤立境地。

據報導，中國近幾個月來簡化了商務旅客和觀光客的簽證手續，並對一些國家實行免簽入境，同時延續賦稅優惠，以提高外籍人士赴中國生活的吸引力。但隨著中共總書記習近平將「國家安全」放在首位，當局在疫情 期間中斷了中國與其他國家的聯繫。如今中國試圖重新吸引外國人回歸，已時過境遷，不僅國內經濟成長趨緩，政府還緊縮了對社會的控制。

報導提到，華府愈來愈多人對與中國打交道持懷疑態度。受先前「動態清零」和全國範圍的「反間諜」運動影響，他們對中國政府的不信任感揮之不去。今年3月以來，美國國務院一直將中國列入「重新考慮旅行」名單，理由是中國存在被拘留以及隨意執行當地法律的風險。