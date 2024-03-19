消費零售額年增5.5%… 中國前2月經濟回暖 房市續低迷

今年前兩個月房地產開發投資按年下跌9%。（中新社）

中國國家統計局18日公布，除了房地產 外，今年前兩月中國經濟數據全面優於預期增長。社會消費品零售總額年增5.5%，高於路透預期的5.2%；全國固定資產投資 年增4.2%，高於預期的3.2%。全國規模以上工業增加值年增7%，增幅為兩年最高水準，大幅優於預期的5%。

不過，房市持續低迷，前兩月房地產開發投資額1兆1842億元人民幣(約1639億美元)，年跌9%；新建商品房銷售面積、金額更分別出現約兩成及三成的跌幅。統計局指出，綜合這些數據，房地產市場目前仍處於調整轉型中。

消費方面，1至2月，社會消費品零售總額8.1兆元，年增5.5%。按消費類型分：商品零售增長4.6%；餐飲收入增長12.5%。全國網上零售額年增15.3%。

中國國家統計局綜合統計司長劉愛華表示，1至2月，隨各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好，但外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還須鞏固。

另外，3月正值房地產「小陽春」，但熱度不如往年強烈，冷熱不均的特點也分外鮮明。據證券時報報導，一線城市網紅盤已漸熱鬧起來，不過熱的是網紅盤、二手房，冷的是價格和非核心項目。

據報導，廣州天河區網紅項目，今年2月該項目銷售額達3.9億元，來訪外地客戶占比11%。北京豐台區的中建星光裡項目也有人頭攢動的景象。銷售人員稱，春節過後，到訪看房增多，較年前翻倍。上海浦東金橋中環附近某新盤項目均價為每平方米8.2萬元，售樓處客流稀少，該項目今年1月推出的三期產品去化率僅約50%。二線城市樓價則是普遍降價。

德國 之聲中文網報導，中國今年首2月的經濟有所成長，不過有多名專家認為，房地產市場仍處於疲軟狀態，將是今年經濟成長的最大阻礙。