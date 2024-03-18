湖北28歲女徒步旅行3年 網驚：滄桑如58歲大媽

一位推車徒步進入西藏的女子近日受到眾多網友的關注，現年28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

近日，一位推車徒步進藏的女孩受到廣泛關注，28歲的她用一年兩個月走完318國道川藏線。但引起網民好奇議論的是，她看起來卻像58歲大媽。對此，她霸氣回應，稱從未在乎過自己的外表變化。

來源：YouTube

影片畫面中，一男子在路邊休息，遠遠看到夏夏拖著簡單的行李徒步走過來，夏夏留的是短頭髮，面龐黝黑。男子好奇發問「從哪裡來」、「今年多大」，夏夏稱她來自湖北，今年28歲。影片發出後，不少網友驚嘆「28歲女子像58歲大媽」。但夏夏表示，她沒有外表焦慮，健行期間靠著直播收益維持生計。

九派新聞聯繫到夏夏時，她正紮營在雲南香格里拉，大概還有12天到達西藏，完成第二次布達拉宮之旅。「雖然途中經歷了不少挫折，但是我的人生更為廣闊了。」下一步，她打算徒步出國。

夏夏1996年出生於湖北，從小生活在農村的她熱愛大自然，一直想出去看看世界。從夏夏早年短片或照片可見，徒步旅行前，身形嬌小的「夏夏」，雖談不上是美女，但也說得上可愛。2021年她因故失去工作後，第一次踏上318國道川藏線，開啟健行之旅。當年11月，她帶著一個推車、四罐瓦斯、一個睡袋、一個煮鍋，從孝感出發，途經湖南、重慶和四川等地，抵達西藏布達拉宮，用一年兩個月完成總路程5800餘公里。之後，夏夏沒有停步，又從重慶出發挑戰滇藏線，兩個多月過去，途經了四川內江、雲南昭通、四川涼山等地。

湖北28歲背包客夏夏帶著推車、一個手電筒，用一年兩個月走完318國道川藏線。（影片截圖）

「我當時是小白，在網路上看到大家自駕 遊都走318路線，我就選擇了這條路。一開始也很擔憂和害怕。」她在路上遇到不少困難，推車重達160斤，遇到陡峭的山路，只能徒手推上山頂。每次爬到山頂，她都會獎勵自己一頓火鍋。

她印象最深刻的一次經歷，是從康定到雅江，一天徒步50公里。「夜裡11時正在下雨，附近沒有服務區。我得下坡，又看不清周圍環境。順勢推的話，人和車都會不受控掉下去，我只能頂住車的前端，人為增大摩擦力，逆向下行」。在清晨時分，看到村莊和人煙，她才卸下帳篷紮營，購買物資。

她用視頻記錄下自己的旅程，有次困在途中時攜帶的煤氣罐用完了，有網友看到她的視頻，從左貢給她帶了四罐。

最後她到達西藏，圓夢布達拉宮和可可西里。完成第一次健行後，夏夏從110公斤瘦到90公斤，也鍛鍊出一身肌肉。

她在旅途中遇到很多人：同步一段路程後又各自前行的隊友、熱情地給她裝特產的村民、熱心幫忙的粉絲……，她也經歷過別人的冷眼相待。

因為長時間風吹日曬，夏夏皮膚黝黑。為了清洗方便，她剪去長髮，留起寸頭。談到網友調侃她「28歲秒變58歲」的話題，夏夏回應，徒步徹底治好了她的精神內耗，讓她完整地接受自己。

「我的初衷就是去感受世界，挑戰自己。人類和自然相比真的很渺小，我們的煩惱與大自然相比，不過是滄海一粟。我的曬傷是我努力的印記，是我的勳章，它們讓我更愛自己，我沒有外表焦慮」。

她下一步的計畫是徒步去國外，「為了徒步，我已經三年沒回家過年了。這次結束後，我想回家見見父母，明年再出發」。