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「鵲橋二號」任務星箭組合體 轉運至發射區

中國新聞組／北京18日電
中國探月工程四期鵲橋二號中繼星和長征八號遙三運載火箭17日在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作，星箭組合體垂直轉運至發射區，計畫於近日擇機實施發射。 （中新社）
中國探月工程四期鵲橋二號中繼星和長征八號遙三運載火箭17日在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作，星箭組合體垂直轉運至發射區，計畫於近日擇機實施發射。 （中新社）

中國探月工程再有新進度。國家航天局指出，探月工程四期「鵲橋二號」中繼星和「長征八號」遙三運載火箭昨（17日）在文昌航天發射場完成技術區相關工作，星箭組合體垂直轉運至發射區，該任務星箭組合體計畫近日將擇機發射。「鵲橋二號」除將為「嫦娥六號」提供中繼通信服務，日後並將與「嫦娥七號」、「嫦娥八號」構建月球科研站基礎形態。

據新華社報導，鵲橋二號中繼星、長征八號遙三運載火箭於2月運抵發射場後，陸續完成組裝、測試等各項準備。17日上午8時10分許，承載長征八號遙三運載火箭的活動發射平台，緩緩駛出發射場垂直測試廠房，將星箭組合體安全轉運至發射區。後續在完成火箭功能檢查、聯合測試工作和推進劑加註後，將擇機實施發射。

據IT之家此前消息指出，鵲橋二號將建立對地中繼通訊鏈路，實現月面探測器和地面站之間的通訊，為嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等四次任務提供中繼支持。

據了解，長征八號運載火箭作為中國航天新一代主力中型火箭，採用綠色環保液體推進劑，按照模組化組合的思路進行研製，於2020年進行首飛，填補中國三至五噸太陽同步軌道運載能力的空白。此外，鵲橋二號中繼星重約1.2噸，天線長度約4.2米，設計壽命八年，攜帶極紫外相機、陣列中性原子成像儀、地月VLBI試驗系統。

數據顯示，相較於嫦娥四號的中繼星「鵲橋」，即將發射的鵲橋二號中繼星在整體水平和能力上將有更大提升，為嫦娥六號在月球背面進行月球樣品採集任務提供通訊支持。另由於嫦娥六號著陸點位於月球的背面，受到月球的遮擋，無法直接與地球通信，因此需要鵲橋二號轉發，為嫦娥六號在月球背面進行樣本採集任務提供重要的通信支援。

鵲橋二號的任務還包括構建中國深空網路系統，以及推動中國月球基地的建設。

另外，路透16日報導，太空探索科技公司(SpaceX)正依照其和美國國家偵查局(NRO)簽訂的18億元保密合約，打造一個由數百枚間諜衛星組成的衛星網絡，匿名知情人士指稱，SpaceX追蹤全球目標幾無死角。據環球時報報導，該網絡一旦投入營運，對世界和平與穩定都將構成威脅，甚至會影響到普通人的生活。「航空知識」主編王亞男表示，美國所謂的「太空非軍事化」從來都是說給別人聽的。

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